Una concentración en Mañeru pide "respeto" a su decisión de que la localidad pase a la zona mixta

PAMPLONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este sábado en Mañeru, convocados por el ayuntamiento de la localidad y la iniciativa Hordago! para protestar por el rechazo del Parlamento de Navarra a su inclusión en la zona mixta y reclamar "respeto" a la "decisión unánime" de la corporación del Consistorio.

En un manifiesto, Ayuntamiento y Hordago! afirman que la negativa del Legislativo foral "ha puesto de manifiesto una vez más que la zonificación del euskera no tiene ni pies ni cabeza, que no responde a ningún criterio sociolingüístico, y que no cumple los objetivos fundamentales que marca la propia Ley del Euskera -aquellos que dicen que los poderes públicos deben proteger la recuperación y el desarrollo del euskera en Navarra-".

Han destacado, además, que "la mayoría de los municipios que lindan con Mañeru se encuentran en la zona mixta" y han asegurado que "no hay ningún argumento" para que la localidad "no pueda dar ese paso; salvo desde una visión distorsionada de entender Navarra y el euskera".

Han defendido que "el euskera es idioma de toda Navarra, de Cortes a Bera; Vianatik Gardera; pasando por Altsasu, Pamplona y Tutera; Montaña, Zona Media, Erribera entera". "Y, por tanto, si Mañeru es Navarra, el euskera también es idioma de Mañeru", han recalcado.

Han señalado que la Ley del Euskera estableció la denominada como 'zona no vascófona' que "ya desde su nombre dejaba claro sus intenciones excluyentes". "Mañeru ha dicho que no quiere seguir formando parte de esa exclusión y pide que se respete su palabra, siendo este además un asunto que únicamente atañe a la ciudadanía de Mañeru", han manifestado.

"El euskera es una lengua de toda Navarra, así está legalmente reconocida, y no se le deberían poner trabas a su recuperación y desarrollo", han reivindicado el Ayuntamiento y Hordago!, que han opinado que la zonificación es "una de las mayores trabas" y han apostado por "crear las condiciones necesarias para superar esa fragmentación de una vez por todas".