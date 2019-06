Concentración en Pamplona en apoyo a las personas que declaran por el programa Skolae

Publicado 14/06/2019 10:28:47 CET

PAMPLONA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Varios cientos de personas se han concentrado este viernes frente al Palacio de Justicia de Pamplona para mostrar su apoyo a las diez personas que han sido citadas a declarar en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra por su participación en el desarrollo del programa de educación Skolae.

Las personas citadas a declarar han entrado al Palacio de Justicia de Pamplona antes de las 10 horas, acompañadas por representantes del Gobierno de Navarra, entre aplausos y gritos de 'Skolae aurrera'.

La concentración ha sido convocada por los sindicatos CCOO, CGT, ELA, ESK, LAB, Steilas y UGT, y han acudido también representantes de PSN, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos.

Durante la concentración, los convocantes han dado lectura a un comunicado en el que han exigido "la paralización del acoso y derribo al que se está sometiendo a los compañeros que desarrollan el proyecto Skolae y que hacen su trabajo con rigor y profesionalidad".

En su opinión, "resulta totalmente sonrojante e indignante que diez profesionales de la educación tengan que ir a declarar por defender la igualdad, la erradicación de la violencia hacia las mujeres, la diversidad y la libertad".

Además, han exigido al próximo Gobierno de Navarra que "siga con el programa Skolae en todos los centros educativos públicos y concertados".

Los sindicatos han asegurado que, "frente a la intolerancia de los sectores más retrógrados de nuestra sociedad, responderemos de manera unitaria, no consentiremos ataques ni a la educación ni a la igualdad ni a la justicia social". "Ser diversa y poder vivirlo en los centros educativos no es una cuestión menor, entra dentro de la necesidad de avanzar en los derechos humanos, situar la educación en el centro de la transformación social y la igualdad efectiva legal y social. Por tanto, la igualdad no es optativa sino necesaria, ahora más que nunca", han afirmado.

Los convocantes de la concentración han destacado que la ley orgánica de Educación, la ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la ley de medidas de protección contra la violencia de género, la ley foral para la igualdad social de personas LGTBI+ y la ley foral de igualdad entre mujeres y hombres "marcan claramente la necesidad de abordar en los centros escolares una educación proclive a la igualdad luchando contra la desigualdad, los roles de género y expresión de género sexistas y la erradicación de las violencias, las discriminaciones y la exclusión, independientemente de cual sea el origen de la misma".

Los sindicatos consideran que el proyecto Skolae "se ajusta adecuadamente a lo que marca la ley y la normativa vigente, promueve desde las primeras etapas de la vida un proyecto que se asienta en el conocimiento, la libertad y la capacidad de decidir sobre el futuro sin condicionantes de género, aprendiendo a identificar las desigualdades, a luchar contra ellas y a ejercer el derecho a la igualdad en el ámbito de cada cultura, religión, clase social, diversidad funcional, orientación, identidad y expresión de género".