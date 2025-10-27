Concentración de sindicatos para reclamar la negociación del convenio de artes gráficas de Navarra. - LAB

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos LAB, ELA, UGT y CCOO se han concentrado este lunes en Pamplona frente a la sede de la patronal AEGRAN para reclamar la negociación del convenio de artes gráficas de Navarra.

Con motivo de esta movilización, los representantes sindicales han entregado más de 400 firmas de personas trabajadoras del sector en respaldo de esta reivindicación, firmas que representan aproximadamente una cuarta parte de la plantilla total.

Esta acción se produce tras el "caso omiso" que, según los sindicatos, la patronal habría hecho a la solicitud conjunta realizada el pasado marzo por todas las organizaciones sindicales con capacidad de negociación del convenio.

"Entonces, la patronal ni siquiera quiso recibirnos", han señalado los sindicatos. En esta ocasión, además de reiterar su petición de diálogo, LAB, ELA, UGT y CCOO han querido "trasladar la voz directa de las personas trabajadoras" con la entrega de las firmas. "Hoy traemos no una reclamación de los sindicatos sino la voz de una cuarta parte del sector que hemos conseguido recavar en unos pocos meses. Una cuarta parte que ya está concienciada y activada en favor de regular dignamente las condiciones de trabajo de todo el sector", han señalado.

Asimismo, han manifestado que esperan que esta cuarta parte aumente "significativamente" en los próximos meses, dado que continuarán trasladando esta situación a los trabajadores de gráficas en Navarra.

Los sindicatos han expresado su "esperanza en que la patronal atienda esta vez la demanda del sector". "Queremos pensar que, así como no lo hizo con los sindicatos, AEGRAN sí escuchará a sus plantillas. De no ser así, tristemente, se encontrarán con conflictividad en sus empresas en los próximos meses", han afirmado.

Por último, LAB, ELA, UGT y CCOO han reiterado su "compromiso con la recuperación del convenio de artes gráficas de Navarra, que perdió vigencia hace diez años". "Nuestra determinación es clara, no pararemos hasta recuperarlo. Solo queremos negociar y tomaremos el tiempo que sea necesario para ello", han señalado.