Concentraciones en Pamplona y Tudela contra la nueva orden foral que regula la jornada escolar

PAMPLONA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas se han concentrado este jueves en Pamplona y Tudela para expresar su rechazado a la nueva orden foral que regula la jornada escolar y para reclamar que se pueda acordar un cambio en dichas jornadas por mayoría simple.

La plataforma 'Cambio de jornada escolar por mayoría simple' explica que este curso escolar 2023-2024 todos los centros escolares de Navarra estarán "obligados a volver a votar si no queremos que nos implanten la jornada partida, con lo que todo ello conlleva". "Pese a que en enero de 2022 el consejero de Educación, Carlos Gimeno, prometió revisar las mayorías y condiciones para normalizar las votaciones que regulan los horarios de las jornadas escolares, no ha cumplido con su palabra y lo que ahora propone es que todos los centros volvamos a la jornada partida, no teniendo en cuenta la realidad del 84% de los centros de Navarra ni las decisiones tomadas por sus comunidades educativas, que ya habían optado por otros tipos de jornada, la continua o la flexible", afirma.

La plataforma lamenta que no se ha tenido en cuenta en la aprobación de la orden foral "la revisión de las mayorías en las votaciones pasando a mayoría simple" ni la necesidad de "atajar los problemas creados por el transporte o por el tema de las becas escolares". "Se escudan en decir que la LOMLOE exige una mayoría cualificada, pero la interpretación que hacen de la misma es interesada y desproporcionada, haciéndola extensible y aplicándola también a la votación de las familias", critica.

Además, la plataforma añade que "este verano, mediante Gobierno Abierto, se abrió un proceso participativo meramente consultivo en el que no se tuvieron en consideración las aportaciones realizadas por diferentes agentes y personas para la nueva Orden Foral". "Muestra de ello es que únicamente se han aprobado, y además de manera parcial, 5 de las 70 propuestas presentadas", explicado.

La plataforma continúa señalando en el comunicado que "hasta ahora se han escudado diciendo que hacía falta una evaluación de la jornada continua o flexible alegando su carácter experimental". "Ahora, en cambio, el departamento de Educación, reconoce que no existen datos ni estudios que relacionen el tipo de jornada con el rendimiento escolar y pasa a otorgarles el mismo carácter oficial a las tres modalidades de jornada basándose en las autoevaluaciones anuales sobre la dinámica educativa de los propios centros. Pero a su vez, obliga a todos los centros a iniciar procesos sumamente difíciles de nuevo. De hecho, para tratar en igualdad a todos los tipos de jornada, también habría que preguntar a la comunidad educativa por el apoyo real que puede tener la jornada partida, algo que nunca se ha planteado", apunta.

La plataforma indica que el pasado 3 de noviembre todos los sindicatos participaron en una concentración para solicitar que no se aprobara la nueva orden foral puesto que "impone la jornada partida para todos los centros, no respeta la representatividad de las decisiones tomadas en los centros, quita autonomía a los centros y poder de decisión al profesorado, no dota de más recursos a los centros y tampoco da ninguna solución a los problemas creados por el transporte y las becas de comedor".

El 7 de noviembre, el pleno del Consejo Escolar de Navarra dio el visto bueno al borrador de la orden foral para su posterior publicación. "Éste órgano está compuesto por 35 personas. Hubo 14 votos a favor de la orden foral, 4 en contra y 1 abstención. Lo que supone es que con un 40% de votos a favor la dan por aprobada como se ha dicho en prensa por 'amplia mayoría'. Precisamente, cuando la nueva orden foral que pretenden aprobar para regular el cambio de jornada escolar exige una mayoría cualificada para el resto de estamentos. Menuda contradicción ¿Por qué no pasan a contar como noes los votos no emitidos o las abstenciones como sucede con votaciones de las familias? Está claro, porque la orden foral no saldría adelante", afirma.

Ante ello, la plataforma reitera su petición al departamento de Educación para que elabore una nueva orden foral que "dé soluciones a los problemas planteados durante todo este tiempo". "Ya en su día el Defensor del Pueblo instó a Educación a realizar procesos participativos que reflejaran el querer de la mayoría de la comunidad educativa a través de porcentajes de votación más justos y representativos", añade

Por último, la plataforma ha realizado "un llamamiento a todos los agentes implicados y la propia comunidad educativa a movilizarse para conseguir una normativa más justa, proporcional y representativa".