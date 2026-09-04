Concluye la ampliación y remodelación integral de la depuradora de Corella

El director general de Administración Local del Gobierno de NAvarra, Jesús Mari Rodríguez, y el gerente de NILSA, Fernando Mendoza, visitan la remodelación de la depuradora de Corella. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la sociedad pública NILSA, ha concluido las obras de ampliación y remodelación integral de la depuradora de Corella tras una inversión final de 4,71 millones de euros.

Las obras, que han servido para adaptar la instalación al crecimiento poblacional e industrial de la zona y reforzar la protección del río Alhama, permiten incrementar la capacidad de tratamiento de las aguas residuales y mejorar las garantías de calidad del agua que se devuelve al cauce fluvial, según ha informado el Gobierno de Navarra en una nota.

El director general de Administración Local, Jesús Mari Rodríguez, ha visitado este viernes las instalaciones junto al alcalde de Corella, Gorka García; el director gerente de NILSA, Fernando Mendoza, y el presidente de la Mancomunidad de Aguas del Moncayo, Ramón Martínez. Durante la visita, el director general ha puesto en valor esta intervención con la que el Gobierno de Navarra "refuerza una infraestructura esencial para Corella y para el conjunto de la cuenca del Alhama".

"La remodelación integral de esta infraestructura sirve para mejorar el uso eficiente del agua y su óptimo saneamiento en la localidad", ha manifestado Rodríguez. Además, ha destacado que esta actuación se enmarca en "la hoja de ruta del Plan Director del Ciclo Integral del Agua para una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos".

El alcalde de Corella, Gorka García, ha agradecido la intervención en una obra "más que necesaria para la localidad". "Echamos la vista cuando empezamos con este proyecto tan necesario y es una alegría que podamos inaugurar esta infraestructura que va a mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas, y sobre todo proteger el río Alhama", ha concluido.

Según ha explicado el Gobierno foral, la actuación responde a la necesidad de actualizar una infraestructura que comenzó a funcionar en 1996 y que fue diseñada inicialmente para atender una población equivalente a unos 8.200 habitantes, y que con la remodelación integral de la planta alcanza una medición de 38.000 habitantes en población equivalente, incluyendo a la industria. El crecimiento poblacional e industrial registrado en la zona hizo que la carga tratada llegara a duplicarse y, en determinados momentos, incluso a triplicarse, poniendo de manifiesto la necesidad de adaptar la planta a la realidad actual y a las previsiones de crecimiento de las próximas décadas.

Durante el transcurso de las obras, que comenzaron en febrero de 2025, la depuradora ha mantenido su funcionamiento habitual, de manera que la ejecución de los trabajos ha sido compatible con la continuidad del servicio.

La depuradora remodelada alcanza un caudal medio de tratamiento de 3.600 metros cúbicos diarios, equivalentes a 41,7 litros por segundo, frente a los 2.990 metros cúbicos de la instalación anterior, lo que supone un aumento de un 20,4% en la capacidad de depuración. Además, una de las principales novedades es la sustitución de los antiguos lechos bacterianos por un sistema IFAS (Integrated Fixed-Film Activated Sludge), una tecnología más avanzada para el tratamiento de las aguas residuales. Parte de los elementos de la antigua instalación se han podido, no obstante, reutilizar como refuerzo, especialmente para reducir la concentración de amonio.

La actuación incorpora además nuevas medidas destinadas a mejorar la respuesta de la planta ante episodios de fuertes lluvias y grandes avenidas. Se ha eliminado el aliviadero al río Alhama, se han reconvertido dos decantadores en tanques de tormentas y se han construido tres lagunas artificiales con una superficie conjunta superior a los 3.800 metros cuadrados.

Estas infraestructuras permiten retener el agua cuando se producen incrementos importantes de caudal y garantizan que, incluso en situaciones de tormenta, el agua pueda pasar por la planta para recibir el tratamiento correspondiente antes de ser devuelta al cauce.

La remodelación de la depuradora de Corella adquiere especial relevancia por su ubicación en la cuenca del río Alhama, uno de los cauces de Navarra que requiere una especial atención desde el punto de vista ecológico debido, entre otros factores, a la importante reducción de su caudal durante los periodos de estiaje. La actuación se suma así a otras intervenciones desarrolladas en dicha cuenca, como la remodelación integral de la depuradora de Fitero, cuyo proyecto fue finalizado por NILSA en 2022 tras una inversión superior a los dos millones de euros.

En este sentido, la actuación se enmarca en la estrategia de actualización de las infraestructuras de depuración de Navarra que han superado los 25 años de antigüedad. El objetivo es anticiparse al envejecimiento de estas instalaciones y garantizar que puedan seguir prestando un servicio adecuado y contribuyendo a mantener el buen estado ecológico de los ríos navarros.

La mayor parte de las depuradoras que prestan servicio a localidades de entre 2.000 y 10.000 habitantes fueron construidas principalmente entre la década de los 90 y los primeros años 2000. Estas instalaciones necesitan ser actualizadas progresivamente para responder a las nuevas necesidades de población, actividad económica y protección ambiental, ha destacado el Gobierno foral.