Un conductor da positivo en drogas al ser interceptado tras darse a la fuga de un control a 187 km/h

Patrullaje de Policía Foral en entorno rural - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un conductor ha arrojado un resultado positivo en drogas al ser interceptado en una localidad del Valle de Salazar tras darse a la fuga de un control a 187 km/h en la carretera NA-178, con velocidad limitada a 90 km/h.

Según han informado desde la Policía Foral, el conductor fue imputado por un delito contra la seguridad vial. En primer lugar, fue captado por el radar a 134 km/h en la carretera NA-178, con una velocidad limitada a 90 km/h. En su huida, pasó de nuevo por el radar a una velocidad de 187 km/h. Al ser interceptado, arrojó un resultado positivo indiciario en cannabis y cocaína.

En total, durante el fin de semana Policía Foral ha detenido e investigado a 3 personas por diferentes delitos contra la seguridad vial, y ha atendido 35 accidentes de tráfico que se han saldado con 6 heridos de distinta consideración y daños materiales en los vehículos y/o vías.

Los 6 heridos de diversa consideración se han producido en Sarasate, Añorbe, Berriozar, Burlada, Noain y Pitillas. En 9 de los siniestros se han visto implicadas diferentes especies cinegéticas, como jabalíes y corzos.

La mayoría de los accidentes han tenido lugar en vías urbanas, y han consistido en colisiones que se han saldado con daños materiales. Tres son los conductores investigados por delitos de tráfico.

En Zizur Mayor, una conductora ha sido investigada como autora de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo superando las tasas establecidas de bebidas alcohólicas. Ocurría en un control preventivo de consumos de alcohol y drogas, y la investigada arrojó una tasa de 0,82 mg/l.

Finalmente, en Artica-Berrioplano, se imputó a un conductor tras ser interceptado por conducir sin haber obtenido nunca el permiso.