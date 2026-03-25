La confianza empresarial sobre la actividad industrial de Navarra se debilita en febrero

PAMPLONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La confianza empresarial sobre la actividad de la industria en Navarra, medida a través del Indicador del Clima Industrial (ICI) se debilita en febrero respecto al mes anterior.

Durante este mes, el clima industrial mejora ligeramente en España y empeora levemente en la Unión Europea, según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

Respecto al comportamiento sectorial, la mejora de la confianza mostrada por las ramas Textil, cuero y calzado y Madera y muebles no logra compensar el descenso reflejado en las Industrias Agroalimentaria y Química y la rama Productos metálicos. El resto de ramas muestran un perfil de estabilidad.

En función del tipo de bien fabricado, todas las categorías descienden con respecto al mes anterior.

En cuanto al tamaño de la empresa, las grandes y especialmente las medianas compañías presentan opiniones más pesimistas, al tiempo que las pequeñas empresas muestran una leve mejora en su confianza en comparación con enero.