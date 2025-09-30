La confianza empresarial sobre la actividad industrial de Navarra mejora en agosto con respecto al mes anterior

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La confianza empresarial sobre la actividad de la industria en Navarra, medida a través del Indicador del Clima Industrial (ICI) ha mejorado en agosto respecto al mes anterior,

Por su parte, el indicador del Clima Industrial durante este mes desciende en España y en menor medida en la Unión Europea, según han informado desde el Instituto de Estadística de Navarra (Nastat).

En cuanto al comportamiento sectorial, la mejora de la confianza mostrada por la Industria alimentaria y por las ramas Textil, cuero y calzado, Minerales y metales y Material de transporte logra compensar las opiniones más pesimistas observadas en la rama Madera y muebles y en la Industria química. El resto de ramas muestran un perfil de estabilidad.

Según el tipo de bien fabricado, las empresas que producen bienes de consumo presentan opiniones más optimistas que el mes pasado, mientras que las empresas que fabrican bienes de inversión reflejan menor dinamismo en este mes de agosto. Las empresas dedicadas a bienes intermedios muestran un perfil de estabilidad.

En función del tamaño de la empresa, las grandes compañías presentan opiniones más optimistas, al tiempo que las medianas y pequeñas empresas reflejan opiniones similares al mes de julio.