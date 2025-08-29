El consejero Aierdi y la alcaldesa de Carcastillo estudian actuaciones de restauración tras el último incendio

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, y la alcaldesa de Carcastillo, Olaia Fraile, visitan las zonas más afectadas por el incendio que se registró este mes en la localidad. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, y la alcaldesa de Carcastillo, Olaia Fraile, han visitado este viernes las zonas más afectadas por el incendio que se registró en esta localidad hace apenas veinte días, y han estudiado, junto con técnicos del servicio forestal del Ejecutivo foral y servicios municipales, los daños registrados y las posibles actuaciones de reforestación que se pueden activar.

El incendio de Carcastillo, el más severo de los que se han registrado este verano en Navarra, se inició la noche del sábado 9 de agosto, como consecuencia de una acción humana todavía en investigación policial, en el pinar del Llano de Larrate, junto a la carretera de Figarol. A las pocas horas se elevó al nivel 2 del INFONA de emergencias durante cuatro días y finalmente terminó afectando a un total de 246 hectáreas, la mayoría de ellas de arbolado conífero (151 hectáreas), otras 23 hectáreas de cultivos y las 72 restantes, de terreno forestal no arbolado.

Aierdi ha destacado que "el cambio climático va a agudizar inexorablemente, lo está haciendo ya en las últimas décadas, la frecuencia y virulencia de episodios extremos como los incendios, y debemos estar preparados y activar medidas adaptativas con antelación".

En este sentido, el consejero ha subrayado que para hacer frente a los incendios "resulta fundamental fortalecer durante todo el año medidas como la ordenación forestal, la silvicultura, la apuesta por la ganadería extensiva o las inversiones en equipamiento, pero tan o más importante que esto es escuchar y trabajar sobre el terreno, en sentido literal de la expresión, con las entidades locales, las personas del sector primario o las zonas rurales, que tienen mucho que decir en materia de prevención de incendios".

Después del recorrido realizado por las zonas quemadas de Carcastillo, el consejero y la alcaldesa han mantenido en la biblioteca municipal un encuentro con una decena de los agricultores que ayudaron en el dispositivo de emergencia con sus propios tractores, a quienes han agradecido su predisposición y destacada colaboración en la extinción del incendio.

Asimismo, el titular de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ha conocido de primera mano las necesidades y carencias que los agricultores detectaron durante su colaboración en la emergencia. También ha tomado nota de las aportaciones que han realizado para mejorar la coordinación con los agentes locales y del sector primario, tanto en medidas de prevención como en las labores de extinción, y las posibilidades de incorporarlas de una manera regulada y con las máximas garantías a los operativos de emergencias que operan en un incendio.

En la reunión con el grupo de agricultores también han participado el director general de Agricultura del Ejecutivo foral, Ignacio Gil; el director del Servicio Forestal, Fermín Olabe, y la concejala Belén Cortes, entre otros representantes municipales.

Aierdi y los técnicos forestales de su Departamento han trasladado al Ayuntamiento de Carcastillo la autorización para la corta de los pinares afectados y han explicado también las posibilidades de restaurar las zonas quemadas en la localidad.

Asimismo, han repasado, junto con los representantes municipales, las distintas actuaciones que la Dirección General de Medio Ambiente desarrolla en materia de prevención de incendios, entre inversiones en pistas, mantenimiento y limpieza de espacios forestales, mejora de infraestructuras ganaderas y pastos, trabajos silvícolas o realización de estudios, a lo que se suman labores de planificación y ordenación de montes. La suma de todas estas inversiones alcanzó el pasado año un total de 3,5 millones de euros.