El consejero Aierdi y los cocineros Álex Múgica y Julio Flames animan a reducir el desperdicio alimentario

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha participado junto con los chefs Álex Múgica y Julio Flames en un acto celebrado este jueves en el Mercado del Ensanche de Pamplona, en el marco de una campaña organizada por el departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente para concienciar sobre el desperdicio alimentario.

Tal y como ha señalado el consejero Aierdi, "la velocidad a la que vivimos en la sociedad actual puede afectar también a la planificación de nuestras comidas y ello acaba impactando en el desperdicio alimentario de los hogares". "Es un problema sobre el que debemos reflexionar porque no sólo afecta al bolsillo de las familias, sino también, a la conciencia social sobre el reparto de los alimentos a nivel global y al medio ambiente, por la cantidad de recursos que se consumen, como pueden ser el agua o la energía, para producir toneladas de comida que acaba en la basura", ha dicho.

Con el objetivo no solo de concienciar sino también de dar algunas pautas que ayuden en la reducción del desperdicio, en el acto celebrado en el mercado, el cocinero Álex Múgica ha impartido una clase abierta de cocina donde todas las personas presentes han podido conocer de qué manera elaborar recetas de aprovechamiento con platos sobrantes o alimentos sueltos que nos quedan en la nevera. En concreto, ha elaborado y ha explicado cómo convertir una ensalada de tomate, en un salmorejo; un marmitako de bonito, en buñuelos; o una comporta de otoño, en unos rollitos de compota con crema inglesa. El público asistente ha podido degustar los cuatro platos tras la elaboración de todos ellos.

RECETARIO

Además, se ha presentado un libro electrónico gratuito con 17 recetas de aprovechamiento, editado por la sociedad pública Orekan y elaborado por el chef Julio Flames, quien ha explicado que "este libro es una invitación a cambiar nuestra relación con la comida, a mirar los restos como ingredientes, a planificar con inteligencia, a cocinar con creatividad y a consumir con conciencia". En el ejemplar se pueden encontrar consejos prácticos, recetas que permiten variaciones según los restos que haya en la nevera e ideas ingeniosas para descubrir que las sobras pueden ser el comienzo de algo bueno.

El libro se puede descargar de forma gratuita, tanto en castellano como en euskera, a través de un código QR presente en los carteles de la campaña o directamente desde la web de la Oficina para la Prevención de Residuos y la Economía Circular (OPREC).

Con el acto de este jueves se pone el cierre a la campaña puesta en marcha por Medio Ambiente con el objetivo de concienciar sobre el desperdicio alimentario con el eslogan 'Organiza tu nevera, reduce el desperdicio' que comenzó el pasado viernes 26 con una acción en la avenida Carlos III en la que la compañía Trokolo Teatro salió a la calle con una nevera móvil para invitar a la ciudadanía a organizarla correctamente y ofreciendo consejos como colocar en los estantes más fríos los alimentos como la carne o el pescado, o saber diferenciar la fecha de caducidad del consumo preferente.

AGENDA PARA REDUCIR EL DESPERDICIO ALIMENTARIO

Cada año 57.000 toneladas de alimentos se tiran a la basura en los hogares navarros, lo que se puede traducir en que 1 de cada 5 alimentos termina en la basura, en total, el desperdicio en los hogares sería de 84 kilos por persona, según la estimación de la OPREC con datos del Gobierno de Navarra y Eurostat.

Comparando estas cifras respecto al año base de referencia, 2020, se observa que los residuos alimentarios municipales han disminuido un 12% y un 9% en toneladas. Este descenso sitúa a Navarra en el camino hacia el objetivo europeo de reducir un 30% los residuos alimentarios por persona para 2030, objetivo acordado por el Consejo y el Parlamento europeo en febrero de 2025, ha informado el Gobierno foral.

La Agenda para Reducir el Desperdicio Alimentario en Navarra 2022-2027, aprobada por el Gobierno de Navarra el 2 de noviembre de 2022 y dinamizada por la OPREC, concreta los compromisos de Navarra en la prevención y reducción del desperdicio alimentario, alineándose con el contexto estatal y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el ODS 12 sobre producción y consumo responsables.

Recientemente se han actualizado los objetivos principales de referencia en reducir en un 30% los residuos alimentarios per cápita en la venta minorista y entre consumidores para 2030 (anteriormente era 50%); y reducir en un 10% los residuos alimentarios en las cadenas de producción y suministro para 2030 respecto a 2020, anteriormente era 20%.

La OPREC señala que las cifras estatales y las de Navarra no son directamente comparables, ya que responden a metodologías de cálculo distintas. En ocasiones se miden los residuos (partes comestibles y no comestibles), o únicamente el desperdicio (solo la parte comestible de los alimentos); en ocasiones se refieren a toda la cadena alimentarias, y en otros momentos solo una fase específica de la misma. Por lo tanto, los datos deben considerarse a modo orientativo.