El consejero Aierdi contrasta con el sector ganadero el impacto climático que se está produciendo en los pastos

El consejero Aierdi y los directores generales Gil y Goñi junto a representantes de las organizaciones agrarias. - UNAI BEROIZ

PAMPLONA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha mantenido este jueves un encuentro con las organizaciones agrarias para tratar sobre "el significativo impacto" que la ola de calor y la situación de sequía está ocasionando este verano sobre los pastos y, en consecuencia, en los modelos de manejo de ganado en extensivo.

El consejero Aierdi, que ha estado acompañado por los directores generales de Agricultura y Ganadería, Ignacio Gil, y de Desarrollo Rural, Rubén Goñi, ha citado a los representantes de UAGN, EHNE y UCAN para contrastar y conocer las inquietudes que está generando en el sector la situación que atraviesa la ganadería, y más concretamente las explotaciones en régimen extensivo.

En lo que respecta a las afecciones que la ola de calor está provocando en los montes, ocasionando resecos y rastrojos en los pastos y, por tanto, dificultades para la alimentación del ganado en extensivo, el departamento y las organizaciones agrarias han acordado realizar un seguimiento y cuantificación del impacto económico que esta situación podría generar en un sector que ya venía arrastrando dificultades, así como las posibles medidas, ya sea en flexibilización de ecorregímenes o concesión de ayudas por pérdidas, que se podrían activar desde la Administración foral para compensarlo, ha informado el Ejecutivo.

CRISIS DE IRÁN Y PLAN ESTRATÉGICO

El consejero y los representantes del sector agrario también han aprovechado el encuentro para realizar un repaso del seguimiento que la administración foral -a través de los cálculos técnicos de la sociedad pública INTIA- y las organizaciones del sector están realizando de la evolución y altibajos de precios en materias primas y problemas de abastecimiento, fundamentalmente fertilizantes y combustible, como consecuencia de la crisis de Oriente Medio.

Finalmente, las organizaciones agrarias y los equipos del departamento de Desarrollo Rural han estudiado los primeros pasos que darán para la elaboración conjunta, entre el Gobierno foral y todos los agentes del sector, de un Plan Estratégico para el sector primario en Navarra, cuya redacción se acaba de adjudicar y que iniciará ya sus primeras sesiones participativas a finales del próximo mes de agosto.