El Consejo de Diálogo Social realiza una valoración positiva del grado de ejecución del Plan de Empleo

Los miembros de este órgano han mostrado su preocupación por la guerra en Ucrania

PAMPLONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los miembros del Consejo del Diálogo Social, integrado por el Gobierno foral, la CEN y los sindicatos UGT y CCOO, han realizado este lunes una valoración positiva del grado de ejecución del Plan de Empleo 2021/2024. Y han mostrado, además, su preocupación por la guerra en Ucrania.

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, ha destacado "el compromiso que hemos adquirido todos con el Plan de Empleo" y ha indicado que los datos de una primera valoración del Plan son "muy buenos", con un 80 por ciento de ejecución técnica y un 90 por ciento de ejecución presupuestaria.

Ha explicado que han presentado una herramienta informática, "donde se hace un seguimiento exhaustivo de cada uno de los indicadores que contempla el Plan de Empleo". "La valoración del seguimiento del Plan es positiva, si bien todo hay que mejorar y esa reflexión la hemos hecho", ha dicho.

Sobre la situación económica en Navarra, Chivite ha señalado que los datos económicos de la Comunidad foral son "positivos" tanto en crecimiento de empleo como en la calidad del empleo, así como los datos del PIB y de recaudación, "pero hay ciertos nubarrones en el horizonte, como hemos visto con el dato hoy de la inflación o con la falta de suministro de algunas materias primas que esperamos que se vaya solucionando a lo largo del año".

No obstante, ha manifestado, sobre la guerra en Ucrania, que "no sabemos el impacto que puede tener en nuestra Comunidad, que en datos de importación y exportación no es muy elevado pero que de manera indirecta nos va a afectar tanto en la inflación como en el coste del suministro energético".

Por su parte, el presidente de la CEN, Juan Miguel Sucunza, ha indicado que la puesta en marcha del Plan de Empleo "está siendo un éxito en los indicadores de cumplimiento, tanto técnicos como económicos". "Es de gran satisfacción el acuerdo al que llegamos tanto con el Gobierno como con los sindicatos", ha expuesto.

Sobre la guerra en Ucrania, ha señalado que es una "preocupación" ya que "puede hacer que las relaciones entre los sindicatos y los empresarios tengan que volver a ponerse sobre la mesa por diferentes cuestiones como la inflación".

Desde UGT, su secretario general, Jesús Santos, ha destacado, sobre el Plan del Empleo, que cuenta con "una aprobación" de más del 80 por ciento. Ha realizado una valoración "positiva" también de la segunda fase de complemento a los ERTE, "que va a rondar del orden del millón y medio de euros".

Ha explicado Santos que han demandado en la reunión potenciar un instrumento similar a un observatorio para el tema de negociación colectiva, contratación... "que necesitamos para tener datos de Navarra fidedignos y al día". Y en cuanto a la guerra, ha abogado por "hacer todas las medidas de carácter humanitario que se puedan hacer desde Navarra y nuestras organizaciones podamos ayudar".

Finalmente, el secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, ha señalado que "tenemos que felicitarnos" por los datos de ejecución del Plan de Empleo. "Hemos visto cómo el Plan de Empleo mejora políticas activas de empleo", ha dicho, para añadir que con "la nueva legislación laboral vamos a complementar la mejor integración de la gente en el mundo laboral".

Rodríguez ha añadido que estarán pendientes de la afectación de la guerra en la economía global y navarra, "que se verá afectada en algún momento e iremos viendo cómo resolver los problemas que se nos den".