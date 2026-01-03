Contigo-Zurekin condena la "agresión imperialista" de EEUU para "apoderarse de los recursos naturales" de Venezuela

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, con los parlamentarios de Contigo-Zurekin Carlos Guzmán, Miguel Garrido y Daniel López. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Contigo Navarra - Zurekin Nafarroa (coalición formada por Podemos, IU, Batzarre, Alianza Verde, Equo e Independientes) ha condenado la "agresión imperialista" de Estados Unidos y el "secuestro" de Nicolás Maduro con el objetivo de "apoderarse de los recursos naturales de Venezuela, que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, y acabar con el gobierno revolucionario".

"Volver a secuestrar al presidente de un país soberano, como ya lo ha hecho anteriormente Estados Unidos, no puede dejar impasible a la comunidad internacional y a nuestro país. Una agresión contra Venezuela es una agresión contra toda América Latina y el Caribe, y contra toda la humanidad", ha manifestado en un comunicado.

"Estados Unidos vuelve a atacar el que considera su patio trasero en un acto de arrogancia imperialista", ha censurado la coalición, que ha recordado que "desde 2014 los 33 países de América Latina y el Caribe declararon de manera unánime su región como zona de paz, comprometiéndose a resolver conflictos sin armas, no intervenir en asuntos internos y respetar la soberanía. Hoy, esta agresión pisotea la independencia latinoamericana y caribeña".

Contigo-Zurekin ha destacado el "carácter ilegal de esta agresión contra un Estado soberano y el secuestro de su presidente". "Un ataque ilegal a ojos del derecho internacional que muestra el carácter decadente del imperialismo estadounidense y por el que Donald Trump y Marco Rubio deberían responder ante la justicia", ha defendido.

En este sentido, ha exigido "a la comunidad internacional, Naciones Unidas y a todos los foros multilaterales reunirse de urgencia para condenar lo ocurrido y para dar una respuesta directa y coordinada frente a esta espiral belicista". Igualmente, ha llamado a las instituciones de Navarra a "trasladar su inmediata condena a esta agresión imperialista". "No podemos quedarnos en las declaraciones abstractas mientras el imperialismo amenaza y ataca a quienes no se subordinan a su visión unipolar del mundo", ha subrayado.

Finalmente, ha llamado a la ciudadanía de Navarra a "salir a las calles de forma unitaria en solidaridad con Venezuela" y ha animado a "secundar todas las expresiones de solidaridad pacifista que se convoquen en Navarra".