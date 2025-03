Contigo-Zurekin no consigue apoyos suficientes para rechazar el plan de rearme de la Unión Europea

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción presentada por Contigo-Zurekin que pedía que el Legislativo se posicionara contra el Plan 'ReArm Europe' que está impulsando la Unión Europea e instara al Gobierno de España a "rechazar este plan belicista".

La moción ha recabado el apoyo de EH Bildu y Contigo-Zurekin, un apoyo insuficiente ante el rechazo de UPN, PSN, PPN y Vox, y la abstención de Geroa Bai y de la parlamentaria no adscrita Maite Nosti -quien la semana pasada abandonó Vox-.

La iniciativa de Contigo-Zurekin incluía un segundo apartado que instaba al Gobierno de España a "liderar una propuesta diplomática, pacifista y solidaria entre los pueblos de Europa, que logre poner fin de inmediato a la guerra". Geroa Bai se ha sumado al apoyo de este punto y Maite Nosti ha votado en contra. El resto de grupos no han variado su posición.

En la defensa de su propuesta, el parlamentario de Contigo-Zurekin Carlos Guzmán ha advertido de que "estamos inmersos en una peligrosa deriva belicista de la Unión Europea y de la OTAN" y ha afirmado que "el Plan 'ReArm Europe' supone un paso más en la escalda belicista y militarista que amenaza con sumergir a Europa en un conflicto abierto con Rusia, desviando para ello los recursos públicos fundamentales para financiar los servicios públicos". "Nosotros y nosotras lo tenemos muy claro. Ni un solo euro para la guerra, alto al fuego, diálogo, desarme y paz para Navarra, para el Estado español, para Europa y para el mundo", ha subrayado.

La parlamentaria de UPN Marta Álvarez ha respondido a Guzmán que la Unión Europea no está en "una deriva belicista" y ha indicado que "la guerra de Ucrania se ha producido porque un país soberano, Rusia, que además es una dictadura, ha atacado la soberanía de otro país soberano, Ucrania". Álvarez ha afirmado que UPN "está comprometido contra la guerra, con la paz, con la vida y con los derechos humanos, pero la paradoja es que cuando alguien es una amenaza para la paz, para la vida y para los derechos humanos, precisamente armarse para disuadirle de su amenaza es la mejor manera de defenderlos".

Por parte del PSN, Javier Lecumberri ha destacado que el Plan 'ReArm Europe' "no es un plan europeo de rearme en plan ofensivo ni belicista, estamos en una situación puramente defensiva ante un ataque provocado a un país soberano por una fuerza exterior, en este caso la Rusia de Putin, con el riesgo que eso supone para el resto de países de Europa si no se hace nada". "Es el ataque a un modelo democrático como el que tenemos en Europa", ha indicado, para respaldar un plan de rearme que "nos permita mantener una cierta fortaleza en la defensa, no de nuestro territorio, sino de nuestro modelo de sociedad democrática".

La parlamentaria de EH Bildu Irati Jiménez ha afirmado que "hoy, cuando la receta de los Estados para resolver conflictos internacionales sigue siendo más armas, más guerra y más muerte", resulta "fundamental recordar y reafirmarnos" en el resultado del referéndum de 1986 sobre la entrada en la OTAN, en el que Navarra votó en contra. Tras ello, la parlamentaria foral ha dicho "no a la OTAN y sí a la paz". "Ser presa de una estrategia de la OTAN o de Estados Unidos no soluciona nada", ha asegurado.

Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez ha indicado que "Europa debe redefinir su papel en este escenario global que tenemos ante Rusia, Estados Unidos y China, para garantizar la propia seguridad y estabilidad de la ciudadanía que la habita", y ha señalado que "Europa debe prepararse para lo que pueda venir y reforzarse en ámbitos como el de la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas, sistemas de información, comunicación inteligente y en defensa también". Regúlez ha explicado que su grupo opta por abstenerse en el rechazo al Plan 'Rearm Europe' porque no se conoce las medidas concretas que supondrá.

La parlamentaria del PPN Maribel García Malo ha señalado que el plan 'ReArm Europe' "es necesario para contribuir a transformar la forma en la que Europa ha concebido su defensa durante décadas". "Los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de nuestro continente. Es necesario fortalecer la defensa de la Unión Europea ante las crecientes amenazas geopolíticas. Hay que garantizar la seguridad y la autonomía de Europa, especialmente en este contexto de incertidumbre sobre el apoyo militar de aliados tradicionales", ha señalado.

El portavoz del Grupo Mixto, Emilio Jiménez (Vox), ha asegurado que su formación "se posiciona a favor de condenar el ataque militar de Rusia a Ucrania, pero también mantiene una postura crítica hacia la Unión Europea por su fracaso e irresponsabilidad en la gestión del conflicto". Jiménez ha mencionado el dicho que señala que "si quieres la paz, prepárate para la guerra" y ha señalado que Europa "se ha construido con guerras".