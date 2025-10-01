Contigo-Zurekin pide que los espacios públicos abran a todas las celebraciones "sin exclusiones ni privilegios"

Archivo - El portavoz parlamentario de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, junto a otros integrantes de la coalición en una rueda de prensa. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Contigo-Zurekin ha registrado en el Parlamento de Navarra una moción para que los ayuntamientos "garanticen que los espacios públicos estén abiertos a todas las comunidades y colectivos, sin exclusiones ni privilegios".

La coalición quiere así "reforzar la convivencia democrática y laica en Navarra, reconociendo la riqueza que aportan las distintas tradiciones y culturas que conviven en la Comunidad foral".

En una nota de prensa, el portavoz parlamentario, Carlos Guzmán, ha destacado que "Navarra es una tierra plural y diversa, donde conviven fiestas religiosas, populares, rurales y también celebraciones de comunidades que han llegado de otras partes del mundo. Esa diversidad es una riqueza que debemos cuidar y garantizar en igualdad de condiciones".

La formación ha subrayado que en Navarra "conviven tradiciones muy distintas: desde las procesiones de Semana Santa en Tudela o Corella, hasta los carnavales de Ituren, Zubieta, Lantz o Alsasua, pasando por celebraciones de comunidades migrantes como el Eid al-Fitr, el Inti Raymi, el Carnaval de Barranquilla o el Año Nuevo Chino". "Compartir estas tradiciones en plazas y calles abiertas no solo nos enriquece culturalmente, también fortalece la cohesión social y el respeto mutuo", ha defendido Guzmán.

La moción registrada insta a los ayuntamientos a "garantizar el uso igualitario de los espacios públicos para cualquier fiesta o manifestación cultural, siempre en un marco de respeto, convivencia democrática y laicismo inclusivo".

"Queremos una Navarra donde todas las personas, independientemente de su origen o sus creencias, puedan sentir que las plazas y calles también son suyas. Esa es la verdadera esencia de una sociedad laica, plural e inclusiva", ha concluido Guzmán.