Contigo-Zurekin pide al Gobierno foral que revoque la ampliación de plazos en la renta garantizada

PAMPLONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Contigo-Zurekin ha solicitado al Departamento de Derechos Sociales, Economia Social y Empleo del Gobierno de Navarra que "asuma la recomendación del Defensor del Pueblo y revoque y deje sin efecto la ampliación de plazos de resolución de expedientes de renta garantizada, para evitar efectos especialmente perjudiciales a las familias más vulnerables".

La coalición ha valorado la recomendación del Defensor con motivo de la Resolución 1031/2025, de 4 de junio, de la Directora General de Protección Social y Cooperación al Desarrollo, por la que se ha ampliado el plazo de concesión de la Renta Garantizada a seis meses para todas las solicitudes presentadas entre el 8 de marzo y 6 de junio de este año.

Contigo-Zurekin ha destacado en una nota que "siempre hemos puesto en valor la honorabilidad y el importante papel de esta institución, más si cabe cuando aborda cuestiones de tanta importancia y sensibilidad social como en este caso". "Consideramos que el Departamento de Derechos Sociales, Economia Social y Empleo del Gobierno de Navarra debe de hacer suya la recomendación realizada por el Defensor del Pueblo de manera inmediata. El escrito del Defensor argumenta jurídicamente a la perfección lo desacertado de esta ampliación de plazos, y lo procedente en este momento es implementar una honesta rectificación", ha señalado.

El portavoz parlamentario de la coalición, Carlos Guzmán, ha destacado que el Defensor del Pueblo expone que la ampliación de plazos que motiva esta resolución "puede ser desfavorable para las personas afectadas". "El propio Defensor del Pueblo señala que se está ante una prestación pública en la que, por su finalidad, los retrasos o aplazamientos en la resolución de expedientes pueden causar efectos especialmente perjudiciales a familias vulnerables, por lo que han de extremarse las medidas orientadas para que las solicitudes sean valoradas y atendidas con prontitud", ha afirmado.

En esta línea, Guzmán ha indicado que "estamos ante una prestación concebida para procurar la cobertura de las necesidades más básicas y elementales de personas y familias en situación de vulnerabilidad, por lo que ante la imposibilidad de cumplimiento de los plazos establecidos, es necesario que opere el régimen del silencio positivo establecido en la norma legal". "No podemos hacer esperar a quien su situación de extrema necesidad no le permite esperar. Estamos hablando de personas y de familias en situaciones socialmente limite", ha subrayado.

El portavoz parlamentario ha defendido la renta garantizada como "la mejor herramienta de la que dispone la Administración foral para la lucha contra la pobreza y la exclusión social", y ha reclamado "eficacia y diligencia en su gestión". "Una vez más defendemos la renta garantizada como una política pública necesaria para garantizar una sociedad socialmente cohesionada en la que ninguna persona o familia se vea sumida en la desprotección o la exclusión. Tenemos que recordar esta política tiene un especial efecto protector sobre la infancia, por lo que su cuestionamiento supone una cruel irresponsabilidad con la población precisamente más vulnerable e indefensa", ha apuntado.

Guzmán ha afirmado que "en un momento en el que la derecha neoliberal día sí y día también está cargando contra esta prestación, la mejor respuesta que puede dar el Gobierno de Navarra es la de realizar una gestión eficaz y diligente, y ello pasa también por el cumplimiento escrupuloso de los plazos procedimentales". "Como ya hemos señalado en infinidad de ocasiones en el Parlamento, nosotros y nosotras no vamos a avalar ninguna propuesta de modificación que conlleve posibles recortes. Nuestro objetivo político es el de conseguir una Navarra justa y cohesionada socialmente, y entre otras cuestiones ello pasa también por consolidar, fortalecer y ampliar este derecho social", ha indicado Carlos Guzmán.