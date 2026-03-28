Contigo-Zurekin plantea destinar el superávit a comprar vivienda a grandes tenedores o un plan de impulso de la Ribera

Archivo - El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Contigo-Zurekin ha presentado a su socios en el Gobierno de Navarra -PSN y Geroa Bai- un plan de 19 inversiones dentro de las negociaciones sobre el destino del superávit de 2024. Entre ellas, la coalición propone la compra de vivienda a grandes tenedores "para evitar que dejen de ser protegidas", inversiones en infraestructuras sanitarias y educativas, así como un "plan de activación de la Ribera".

En una nota de prensa, la formación ha destacado que "se trata de intervenciones, en su gran mayoría, previstas en el acuerdo programático" y "por los diferentes departamentos en sus planes sectoriales, pero que carecían de consignación presupuestaria en el presupuesto del 2026". De manera que con la aplicación del superávit del 2024, "podrán ejecutarse antes de lo inicialmente previsto y, algunas de ellas, de inmediato".

Contigo-Zurekin ha mostrado su "voluntad de acuerdo y disposición al diálogo" con sus socios para "alcanzar la propuesta que mejor responda a los principales retos que presenta la sociedad navarra". Y ha apostado por invertir "en lo que los navarros y navarras echan en falta y no en propuestas partidistas de organizaciones políticas que busquen intereses particulares".

PLAN PLURIANUAL DE COMPRA DIRECTA DE VIVIENDA DE 100 MILLONES

En materia de vivienda, la coalición propone un plan plurianual de compra directa de vivienda a "grandes tenedores (fondos de inversión principalmente)" de 100 millones de euros, destinado a la compra de vivienda "con pérdida de calificación prevista en los próximos años". El planteamiento sería iniciar con una inversión inicial de 3 millones de euros a cargo del superávit del 2024 y "un mayor esfuerzo" de 47 millones en la aplicación del superávit del ejercicio 2025, "que se deberá oficializar en las próximas semanas". Asimismo, plantea destinar a este fin 50 millones del superávit previsto para el 2026 hasta alcanzar "un mínimo de 100 millones" en esta legislatura.

Con ello "tratamos de dar tranquilidad a los cientos de familias que viven con la espada de Damocles de que sus viviendas pierdan la calificación de vivienda protegida y sufran subidas disparatadas e inasumibles del precio del alquiler o incluso puedan padecer desahucios masivos", afirman desde Contigo-Zurekin. "Mientras Madrid vende vivienda pública a fondos buitre, Navarra la recupera para la gente", destacan

En segundo lugar se propone "reforzar y acelerar la ejecución" del Programa de Vivienda EtxeOn añadiendo 10 millones de euros para nuevas inversiones o la "ampliación de algunas ya planificadas (Arrosadía, Carcar, Arbizu, Lerín y Sorauren)". En tercer lugar plantea incrementar la partida ya existente de compra de vivienda a través del tanteo y retracto en 4 millones de euros.

SALUD Y EDUCACIÓN

En Salud se propone la reforma de las Urgencias del Hospital Reina Sofia de Tudela. En atención primaria, la coalición señala que hay "inversiones urgentes tanto en el ámbito rural como es el caso de Lesaka-Bortziriak, como en el más urbano" como "el Centro de Salud de Erripagaña o el de el Gayarre en Tudela".

En relación a Educación, se apuesta por el "impulso a centros públicos, comarcales y municipales" en la zona que "presenta guarismos más bajos de formación académica como es la Ribera". A este respecto se propone "acelerar" el nuevo edificio de FP de la ETI en Tudela, así como los centros de IES Pablo Sarasate de Lodosa con implantación de GFP Básica y de ampliación del IESO de Castejón, con la incorporación de la FP Básica.

PLAN DE ACTIVACIÓN DE LA RIBERA

Por otro lado, Contigo-Zurekin plantea la elaboración y ejecución "urgente y sostenida" de un "Plan de activación de la Ribera"; una zona que "muestra una situación de mayor pobreza, menor formación, salarios más bajos y mayor riesgo de pobreza, lo que es un caldo de cultivo para el surgimiento de posiciones populistas y de extrema derecha". "Frente al auge de posiciones de extrema derecha y populistas que calan en la población más humilde, un plan de activación de la Ribera que apueste por la formación, los servicios públicos y el impulso al empleo de mayor calidad y valor añadido a través de apuestas estratégicas del Gobierno de Navarra", destacan desde la coalición.

Así, se plantea la "activación" del polígono de La Serna II en Tudela para "tener capacidad de poder albergar alguna de las implantaciones empresariales que Sodena y el Gobierno están logrando atraer a Navarra". Igualmente se propone la inversión en una terminal multimodal de mercancías en la Ribera, "para mejorar la competitividad y atractividad del territorio y mejorando en la apuesta por la descarbonización del transporte de mercancías".

Además de estas inversiones, la coalición propone destinar el superávir de 2024 a una residencia pública para Mayores en la Cuenca de Pamplona así como la construcción de Centros de Día y Servicios de Promoción y Autonomía.

Por último se plantean dos inversiones en el ámbito de infraestructuras: la ampliación de la red de fibra óptica a zonas sin cobertura en riesgo de despoblación y la ronda de conexión con la variante de Estella (NA-132-A) para el acceso al Hospital comarcal García Orcoyen.