Contigo-Zurekin propone suprimir los aforamientos y "garantizar la transparencia" en la contratación pública

Archivo - La vicepresidenta tercera del Gobierno de Navarra y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, con los parlamentarios de Contigo-Zurekin Carlos Guzmán y Miguel Garrido. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Contigo Navarra - Zurekin Nafarroa ha registrado esta semana tres mociones dirigidas a "reforzar las medidas anticorrupción" en la Comunidad foral y que buscan "garantizar la transparencia, la igualdad ante la ley y rendición de cuentas en la administración pública".

En un comunicado, el parlamentario de la coalición Miguel Garrido ha explicado que "estas iniciativas buscan prevenir la corrupción y reforzar la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. Es imprescindible actuar con firmeza para asegurar que las reglas se cumplen y que la gestión pública es ejemplar y transparente".

La primera moción propone suprimir los aforamientos de quien ostente la representación parlamentaria y autoridades forales para "garantizar que todas las personas estén sujetas a la misma rendición de cuentas que el resto de la ciudadanía, reforzando así el principio de igualdad ante la ley".

La segunda iniciativa busca "garantizar la transparencia" en los procesos de contratación pública, "mejorando la regulación de los procedimientos públicos y asegurando que las valoraciones se realicen de forma imparcial y digitalizada, sin posibilidad de sesgos ni favoritismos, fortaleciendo la transparencia en toda la administración".

Finalmente, la última moción tiene como objetivo que los incentivos fiscales "no puedan ser aprovechados por entidades condenadas por delitos de corrupción". Su objetivo es "evitar que las entidades que hayan cometido delitos puedan beneficiarse de ventajas fiscales".

Con estas tres iniciativas, Contigo-Zurekin ha destacado su compromiso con "la transparencia, la rendición de cuentas y la integridad en la gestión pública, pilares esenciales de su agenda parlamentaria".