Contigo-Zurekin rechaza el proyecto Mina Muga, que ve en las "antípodas" de lo "deseable por un Gobierno progresista"

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Contigo Navarra-Zurekin Nafarroa ha reiterado este martes su rechazo al proyecto Mina Muga y ha afirmado que esta iniciativa empresarial "se sitúa en las antípodas de lo que debería ser un proyecto deseable por un gobierno progresista".

El portavoz parlamentario de la coalición, Carlos Guzmán, ha señalado en una nota que "la mina responde a un modelo especulativo y extractivista". "No busca generar desarrollo real en nuestra tierra, sino beneficios bursátiles para grandes corporaciones. No podemos permitir que el interés privado se anteponga al interés social y ambiental de Navarra", ha asegurado.

Desde Contigo-Zurekin han advertido de los "riesgos asociados" al proyecto, entre ellos "el elevado consumo de agua, los impactos sobre suelos y acuíferos, la masiva circulación de camiones y las posibles afecciones sísmicas en la zona próxima al embalse de Yesa".

Asimismo, han recalcado que la potasa extraída "se destinaría mayoritariamente a la agricultura intensiva, un modelo que contribuye al cambio climático y que Navarra no debe avalar ni exportar".

Guzmán ha mencionado también "las dudas jurídicas que acompañan a la tramitación del proyecto y las sombras generadas por las vinculaciones con la trama de corrupción que han espantado a inversores internacionales".

La coalición ha destacado además que en el pleno del Parlamento foral del próximo jueves preguntará al consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José María Aierdi, si el Gobierno contempla la posibilidad de desistir del proyecto Mina Muga y apostar en su lugar por "un modelo de desarrollo industrial, social y medioambiental sostenible para Navarra". "El Gobierno de Navarra tiene ahora la oportunidad de reflexionar y dar un paso al frente. Este proyecto tiene más sombras que luces. Por eso pedimos al Ejecutivo que abandone definitivamente Mina Muga y apueste por un modelo de desarrollo sostenible, justo y en beneficio de la mayoría social", ha señalado Carlos Guzmán.