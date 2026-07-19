Continúa desalojada la localidad de Petilla de Aragón por el incendio en Cinco Villas, que sigue activo

Extensión de terreno quemada durante un incendio forestal, en la carretera entre Orés y Luesia, a 18 de julio de 2026, en Las Cinco Villas, Zaragoza, Aragón (España). - Ramón Comet - Europa Press

PAMPLONA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La localidad navarra de Petilla de Aragón continúa desalojada este domingo por el incendio en la zona de Cinco Villas (Aragón), que sigue activo. Los trabajos evolucionan de manera favorable tras una jornada del sábado en la que no aumentó la extensión de la zona afectada. La variabilidad del viento sigue siendo una de las dificultades para lograr la estabilización del perímetro.

Los efectivos del Servicio de Bomberos de Navarra que han permanecido en la zona durante la noche han ido recibiendo relevo a partir de las 6 horas de este domingo. Trabajan en la zona, al igual que ayer, dotaciones de Cordovilla, Sangüesa, Tafalla, un cabo BHIF y un mando, apoyados por tres helicópteros (uno del Gobierno foral y dos del MITECO), y un buldócer coordinado por guardas forestales de Medio Ambiente.

Por su parte, los técnicos de Protección Civil y el director general de Interior del Gobierno foral, Salva Díez, continúan realizando un seguimiento continuo de la evolución del incendio y manteniendo comunicaciones con los representantes municipales de las localidades navarras cercanas y los técnicos de Protección Civil de Aragón.

La localidad de Petilla de Aragón sigue desalojada y patrullas de Seguridad Ciudadana de la Policía Foral de Sangüesa continúan custodiando el casco urbano y controlando el acceso a la localidad.