Continúan las labores de extinción del incendio de Imarcoain, que está estabilizado

Bomberos trabajan en la extinción del incendio forestal de Imárcoain, a 5 de julio de 2026, en Imárcoain, Valle de Elorz, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de Bomberos continúan este lunes por la mañana con las labores de extinción del incendio forestal que se declaró el domingo por la tarde en Imarcoain y que se encuentra estabilizado desde anoche.

Según ha informado el 112 Sos Navarra, los esfuerzos del operativo se centran en la jornada de este lunes en el pinar situado entre Imarcoain y Beriáin.

A partir de las 7 horas se han realizado los relevos de las dotaciones de bomberos que han trabajado durante la noche en la zona.

Trabajan en el lugar brigadas de los parques de Estella, Peralta y Tafalla, con sus vehículos.

Efectivos de la Brigada de Investigación Medioambiental de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.