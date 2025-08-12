Continúan las labores de refresco y control del incendio de Carcastillo, que se encuentra estabilizado

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Continúan este martes las labores de extinción del incendio de Carcastillo, que se encuentra estabilizado. Tras perimetrar la zona durante la jornada de ayer lunes, los bomberos realizan labores de refresco y control de puntos calientes con la ayuda de dos helicópteros.

Según han informado desde el Gobierno de Navarra, las condiciones meteorológicas "siguen siendo muy adversas". A lo largo de este martes "se esperan temperaturas muy altas y humedades relativas bajas, por lo que el riesgo de incendio es extremo en todo el territorio de Navarra".

En este sentido, desde el Ejecutivo foral han insistido en "la necesidad de extremar la precaución para evitar cualquier actividad que pueda generar un incendio".