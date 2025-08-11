Continúan los trabajos de "anclaje del perímetro" del incendio de Carcastillo

PAMPLONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos continúan con las labores de extinción en el incendio declarado declarado en Carcastillo la noche del pasado sábado. Continúan los trabajos de "anclaje del perímetro" sobre el terreno así como las labores de los medios aéreos.

Protección Civil sigue monitorizando la situación y ha pedido a la ciudadanía que esté atenta a las recomendaciones, que se irán transmitiendo también a los ayuntamientos, han explicado desde los servicios de emergencia del Gobierno de Navarra.

Este lunes por la mañana, tras la reunión del Comité Asesor de Emergencias, la consejera de Interior, Función Pública y Justicia, ha afirmado que, si bien se "está investigando" el origen del incendio, lo que "sí sabemos" es que la causa fue "acción humana", descartando "cualquier actividad agrícola o forestal". Sigue vigente el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por incendios forestales de la Comunidad Foral de Navarra (INFONA) y también "el marco normativo actual de regulador del uso del fuego".

Según López, "tenemos una situación meteorológica compleja", ya que "va a ser un episodio meteorológico largo, de temperaturas extremas, con niveles de humedad muy bajos y con un riesgo de tormenta seca". Esto "unido a la acción humana", ha provocado este "incendio de envergadura".

DETALLE DE LAS LABORES DE EXTINCIÓN

Las labores del dispositivo se centran en los flancos este y oeste, con el objetivo de anclar el perímetro actual. Los bomberos trabajan por tierra con la ayuda de maquinaria pesada, coordinada por el servicio de Guarderío Forestal de Medio Ambiente y con la ayuda de los tractores de los agricultores de la zona que trabajan en coordinación con efectivos de bomberos.

El dispositivo cuenta asimismo con el apoyo de 12 medios aéreos. Así, trabajan en el lugar dos helicópteros del Gobierno de Navarra y dos del MITECO con base en la Comunidad Foral, un helicóptero de País Vasco, dos helicópteros de la BRIF de Daroca, y recientemente se han incorporado otros dos helicópteros de la BRIF de Ejea de los Caballeros. Además, el MITECO ha movilizado dos aviones de carga en tierra y un avión coordinador ACO.

El Servicio de Bomberos ha reforzado asimismo el personal de los parques de la zona norte ante las previsiones de tormenta durante la tarde de hoy y la jornada de mañana.