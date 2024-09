La convivencia y el acceso a la vivienda, ejes centrales de las políticas del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona

PAMPLONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, ha manifestado este jueves que la convivencia y el acceso a la vivienda en la ciudad serán los ejes centrales de las políticas del grupo municipal en el Consistorio para este nuevo curso político.

En rueda de prensa, Curiel ha dicho que arranca la nueva etapa en el Ayuntamiento con "ilusión y fuerza" y "vamos a seguir siendo indispensables en la política municipal y lo hacemos con la convicción de que la convivencia debe ser uno de los ejes centrales de nuestra acción". "En un momento en el que la polarización y los discursos de odio amenazan con erosionar nuestro tejido social, desde el PSN reafirmamos nuestro compromiso con una Pamplona inclusiva, accesible y sostenible", ha dicho.

Curiel ha expuesto que es también un reto importante para este grupo municipal el acceso a la vivienda, "uno de los mayores problemas que tiene la población pamplonesa", y ha abogado por el impulso del Plan Municipal de Vivienda Asequible. "Frente al modelo de especulación de las derechas, apostamos por la vivienda como un derecho y ofrecemos una respuesta política progresista, realista y efectiva en cooperación con el Gobierno de Navarra", ha dicho.

MESA DE CONVIVENCIA

La portavoz del grupo socialista ha adelantado que en el próximo pleno propondrán la convocatoria de una Mesa de Convivencia en el Casco Viejo, "con la participación de todos los actores clave, representantes del sector turístico, vecinos, sector hostelero, comercio, entidades culturales y administraciones públicas". "Debe ser un espacio de diálogo, un espacio de colaboración destinado a trabajar de forma conjunta para encontrar soluciones equilibradas", ha dicho, para afirmar que "queremos una ciudad donde todos los barrios tengan las mismas oportunidades".

Ha añadido Curiel que desde el PSN trabajarán también por impulsar el comercio de proximidad porque "el comercio local es el corazón de nuestros barrios". Y ha abogado además por una "colaboración estrecha con el Gobierno de Navarra". "La sintonía que hemos logrado es la prueba de que cuando las instituciones trabajan juntas, los resultados son beneficiosos para la ciudadanía", ha comentado, para agregar que "venimos de años en los que UPN se ha dedicado a confrontar constantemente con el Gobierno, perdiendo numerosas oportunidades para el bien común".

En cuanto a los Presupuestos para 2025, Marina Curiel ha dicho que en su aprobación el PSN será "decisivo y más exigente". "En los Presupuestos de 2024 se cerraron heridas del pasado debido a la nula gestión del anterior equipo de Gobierno liderado por UPN, que sentenció a Pamplona con años de cuentas prorrogadas o pérdidas en las arcas municipales", ha apuntado, para indicar que están haciendo propuestas y planteamientos. "Será un proyecto presupuestario de continuidad y para que se dé continuidad a los proyectos importantes de ciudad", ha subrayado.

Se ha referido al Monumento a los Caídos, y ha defendido que no se derribe y se "recupere este espacio público ocupado por un edificio de significación franquista". "El cambio radical de significación debe estar dirigido hacia la divulgación de los valores universales de paz, convivencia, memoria democrática y defensa de los derechos humanos", ha dicho, y ha considerado "necesario acordar un proceso liderado por el Ayuntamiento que concluya con la entrega a la ciudad de este espacio público". "Se debe impulsar el desbloqueo de este espacio y resignificarlo", ha afirmado, para exponer que "no estamos cerrados a que se pueda abrir un nuevo concurso de ideas". "No estamos cerrados a que se derribe una parte del edificio, pero no todo, hay que resignificarlo y en este proyecto presupuestario se debe dar un impulso importante", ha insistido.

Curiel ha manifestado que el Partido Socialista está "fuerte" y "se presenta como una alternativa real en el Ayuntamiento de Pamplona, que queremos liderar porque cuando los socialistas lideramos gobiernos, la ciudadanía avanza y gana en derechos sociales e igualdad de oportunidades".