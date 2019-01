Convocadas ayudas por importe de 3,6 millones para contratar pólizas de seguros agrarios combinados en 2019

Publicado 10/01/2019 15:22:03 CET

PAMPLONA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno de Navarra ha abierto una convocatoria de ayudas de 3.650.000 euros para contratar pólizas de seguros correspondientes al Plan de Seguros Agrarios Combinados 2019.

La finalidad de la convocatoria, publicada este jueves en el BON, es otorgar ayudas a los agricultores y ganaderos que suscriban seguros agrarios pertenecientes al 40º Plan de Seguros Agrarios Combinados (Plan 2019), sobre bienes agrarios que radiquen dentro del territorio de la Comunidad foral.

Estos seguros tienen como fin compensar las pérdidas ocasionadas por circunstancias meteorológicas adversas y ajenas a la voluntad del titular de la explotación, como pueden ser granizo, lluvias torrenciales, inundaciones, pedrisco, así como accidentes en el ganado, determinadas enfermedades y la recogida de animales muertos en la explotación, según ha informado el Gobierno foral.

Las líneas subvencionables en el sector agrícola serán para seguros con coberturas crecientes en las siguientes explotaciones: frutícolas, hortícolas bajo cubierta; hortícolas al aire libre de ciclo otoño-invierno; cultivos herbáceos extensivos; frutos secos; caqui y otros frutales (kiwi y endrino); uva de vinificación; olivareras; cereza; hortícolas al aire libre primavera-verano; y ciclos sucesivos.

En el sector pecuario, se subvencionarán los seguros de explotación de: ganado vacuno reproductor y recría; ovino y caprino; vacuno de lidia; vacuno de cebo; compensación por pérdidas de pastos; vacuno de alta valoración genética; equipo; aviar de carne; aviar de puesta; reproductores bovinos, y ganado porcino.

Por último, se subvencionarán también los seguros para la cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales muertos en la explotación renovable y no renovable.

La contratación de las pólizas objeto de subvención incluye las realizadas a lo largo de todo el año 2019 y el primer semestre de 2020. La suscripción de estos seguros agrarios tendrá la consideración de solicitud de la subvención, siempre y cuando se realice dentro de los periodos de suscripción establecidos por el Ministerio de Agricultura.

BENEFICIARIOS Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN

Podrán beneficiarse de las ayudas: los agricultores y ganaderos que contraten una póliza de seguros y ostenten la condición de agricultor profesional cotizando a la seguridad social agraria, las explotaciones prioritarias, las secciones de cultivo en común de Cooperativas que suscriban una póliza de seguros y los ganaderos que cuenten con una póliza de seguros de la línea 415 relativa a la cobertura de gastos derivados de la destrucción de animales muertos en la explotación.

El importe de las subvenciones concedidas por las Administraciones públicas no podrá exceder nunca los límites establecidos por las Directrices de la Unión Europea aplicables al sector agrícola y forestal de 2014 a 2020. Así, en cuanto a seguros agrícolas y pecuarios, no podrán exceder el 65% del importe total del recibo de la prima. Con respecto a los seguros de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación, no podrá superar el 90% del coste del recibo de prima por explotación. En ambos casos no se tiene en cuenta los recargos.