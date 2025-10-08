'Coriolano', de William Shakespeare, abre este viernes la temporada del Gayarre

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Gayarre de Pamplona arranca este viernes, 10 de octubre, a las 20 horas su nueva temporada con una versión de 'Coriolano', de William Shakespeare.

Estrenada en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida en 2024, la función está dirigida por Antonio Simón y adaptada por él mismo junto a Juan Asperilla.

El actor Roberto Enríquez, en el papel de Coriolano, encabeza un amplio elenco que también incluye a Carmen Conesa como Volumnia; a Manuel Morón dando vida a Menenio; a Álex Barahona en la piel de Cominio; a José Luis Torrijo como Bruto; a Juan Díaz de Sicinio; a María Ordóñez encarnando a Virgilia; a Beatriz Melgares doblando papel como lugarteniente y ciudadano y, por último, a Javier Lara como Aufidio. El montaje está coproducido por el Festival de Mérida y Vania.

Publicada por el célebre autor inglés en 1623, esta épica pieza teatral enmarcada en la Roma de inicios de la República ofrece un retrato social y político de la época. A la potencia humana de sus conflictos une en esta obra temas de orden político.

Las entradas se encuentran disponibles tanto en taquilla como en www.teatrogayarre.com con un precio general de 24, 19 y 10 euros según ubicación de la butaca (gastos de gestión en compras online de 0,5 euros por entrada).

Son aplicables los habituales descuentos del 50% para menores de 30 años inscritos como Gayarre Joven y personas en situación de desempleo; del 15% para mayores de 65 años y del 5% para familias monoparentales, monomarentales y numerosas.