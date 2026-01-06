Corte provisional de la A-15 en ambos sentidos desde Irurtzun hasta Guipúzcoa por nieve y hielo en la calzada

Imagen del Alto de Otsondo - GUARDIA CIVIL DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

La A-15 se encuentra cortada de forma provisional en ambos sentidos, desde Irurtzun hasta el límite con Guipúzcoa, debido a la presencia de nieve y placas de hielo en la calzada. Se estima que este cierre técnico temporal tenga una duración de unos 30 minutos.

Según han informado desde la Guardia Civil de Navarra, el carril izquierdo de la autopista AP-15, en sentido Irurtzun, se encuentra cubierto por una lámina de nieve.

Durante la mañana de este martes se ha atendido un accidente por salida de vía de un camión en la carretera N-121-A, a la altura del término municipal de Bertizarana, como consecuencia de las condiciones de la calzada. El vehículo ha queda inmovilizado y ha sido necesario prestar auxilio al conductor y regular el tráfico en la zona.