Corte de tráfico en el túnel de Almandoz, en el carril sentido Irun, desde este lunes 27 al viernes 31 de octubre. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos que se van a llevar a cabo en el túnel de Almandoz en la N-121-A van a conllevar el cierre del carril sentido Irun, desde el próximo lunes día 27 de octubre al viernes 31 de octubre, ambos incluidos, entre las 7.30 y las 19.30 horas,

El tráfico en sentido Irun será desviado por el puerto de Belate (NA-1210), según ha informado el Gobierno foral.

Los trabajos que motivan el desvío del tráfico son la instalación de la red de comunicaciones de fibra óptica en el interior del túnel, la renovación del circuito cerrado de televisión y del sistema de telefonía SOS.