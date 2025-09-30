Cristina Ibarrola (UPN) dice que Chivite "no reniega de Cerdán a pesar de estar en la cárcel"

PAMPLONA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha criticado este martes que María Chivite "no reniega de Cerdán a pesar de estar en cárcel". "Todos pudimos ver en el Senado cómo no puede disimularlo. Le resulta muy difícil cuestionar a quien ha sido su jefe, mentor y amigo, a la persona que, no olvidemos, le debe ser hoy presidenta de Navarra gracias a las negociaciones y conversaciones de Cerdán con EH Bildu, reconocidas por el propio Otegi, cuando ante la sociedad afirmaban que Bildu era una línea roja", ha afirmado.

Así se ha manifestado Ibarrola en una nota tras la comparecencia de la presidenta de Navarra este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' y otros posibles casos de corrupción. Para la presidenta de UPN, "ha quedado evidente que Chivite es una colaboradora necesaria, por acción u omisión, de la adjudicación de Belate a Cerdán".

"Es inaudito que Chivite se permita poner en valor el papel político de Cerdán y reconocer, sin ningún rubor, que lo llevaba a las reuniones para hacer unas obras que acaban siendo adjudicadas a Cerdán, a una empresa que el fiscal jefe Anticorrupción ha definido como 'una sociedad creada ad hoc para lucrarse de obras públicas sin aportar nada a ellas'. Incluso no ha negado que consultara con Cerdán los nombramientos de los consejeros Bernardo Ciriza y Óscar Chivite, relevantes en la adjudicación de las obras", ha expuesto Ibarrola, para señalar que es "el mismo modus operandi que hemos visto en otras adjudicaciones de obra pública vinculados a Koldo y Ábalos"

Asimismo, ha señalado que "ha dejado claro que volvería a actuar de la misma forma, que no cuestiona lo hecho y que sigue menospreciando los informes demoledores de la Oficina Anticorrupción". "Que no piensa cesar al director general ni pide explicaciones a su tío consejero. Que no se arrepiente de nada", ha criticado la presidenta de UPN, quien considera "inadmisible" que, "ante la gravedad de las ilegalidades detectadas, ante la gravedad de la adjudicación millonaria a la empresa de Cerdán, Chivite haga como si nada y avale las actuaciones".

Según ha censurado, la presidenta "ha vuelto a mentir en sede parlamentaria sobre las consideraciones y las conclusiones de los informes de la Oficina Anticorrupción". "Su palabra carece de credibilidad y su actitud ayer en el Senado no ayuda a disipar las dudas en torno a Belate sino que las acrecienta. Rehúye preguntas, echa balones fuera y solo se acuerda de lo que quiere. Toma por tontos a los ciudadanos, porque nos quiere hace creer que una presidenta no puede pedir explicaciones al director general de obras públicas en una adjudicación rodeada de ilegalidades y represalias a uno de los técnicos que advirtió púbicamente de esas ilegalidades. Entonces, ¿para qué está de presidenta?", ha destacado.

Finalmente, ha pedido a Chivite que "asuma de una vez su responsabilidad política en el mayor escándalo en la política navarra desde hace décadas y deje de aferrarse al sillón a toda costa". "Ya va tarde para asumir responsabilidades. En cualquier gobierno decente ya habría habido dimisiones", ha manifestado.