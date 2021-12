Cruz Roja lanza una campaña para repartir juguetes a más de 400 niños en situación de vulnerabilidad de Navarra

PAMPLONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La campaña 'El juguete educativo' de Cruz Roja Juventud pretende distribuir, a través de la iniciativa 'Apadrina una carta', más de 400 juegos y juguetes nuevos en Navarra "no sexistas y no bélicos", y promover "el juego saludable y enriquecedor" entre aquellas familias identificadas por los propios programas de Cruz Roja. Estos juegos se entregarán a las familias de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que "no tienen garantizado su derecho al juego".

Para colaborar, tanto a nivel particular como empresarial, hay que acercarse a Cruz Roja Navarra (c/ Leyre, 6 - Pamplona), de 08.00 a 20.00 horas, y solicitar una de las más de 400 cartas, antes del 10 de diciembre (excepto festivos). En el sobre encontrarán, además de la carta con el nombre, edad, y juego solicitado o alternativa, consejos para su adquisición, un teléfono de contacto y las instrucciones para su entrega antes del 16 de diciembre, ha explicado la entidad en una nota.

La campaña de Cruz Roja Juventud 'Sus derechos en juego' incluye actividades de sensibilización en diferentes espacios y redes sociales, como la exposic,ión 'El juguete educativo' y talleres sobre la importancia del juego realizados tanto a menores como sus familias en las sedes de Cruz Roja y otros espacios. Todo ello con el objetivo de "promover el uso de juegos y juguetes como herramienta educativa y de trasmisión de valores en el contexto escolar y familiar".

Para Cruz Roja Juventud, "el derecho al juego es igual para toda la infancia, al margen de la situación en el que se encuentre". "No queremos destacar sólo el hecho de entregar un juguete, ponemos el foco en toda la sensibilización que hay detrás de la importancia del juego en el proceso vital de niño y la niña, ya que son elementos transmisores de valores sociales". Además, "esta campaña es de vital importancia y no acaba en este tiempo invernal, está activa todo el año para garantizar sus derechos", ha resaltado la entidad.

'Sus derechos en juego' busca que los juguetes y juegos "sean no bélicos, no sexistas, cooperativos y educativos para favorecer las actitudes de respeto y cooperación, ya que son elementos trasmisores de valores sociales". "A través del juego, adquieren conocimiento y comportamientos; si fomentamos que la infancia utilice juguetes educativos estaremos favoreciendo valores como la creatividad, la tolerancia, la diversidad, el respeto o la igualdad", ha destacado Cruz Roja. Asimismo, la entidad anima a que la donación "sea de aquellos fabricados a partir de materiales con menor impacto medioambiental".