El cuatripartito rechaza reprobar a Tere Sáez (Podemos) por acusar a UPN y PP de querer "violencia machista"

Publicado 12/11/2018 13:10:08 CET

PAMPLONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes una declaración que proponía reprobar a la parlamentaria de Podemos-Orain Bai Tere Sáez por acusar a UPN y PPN de querer "dejar a los niños y niñas en la indefensión ante situaciones de pederastia" o querer que siga habiendo "violencia machista".

La declaración ha sido presentada por UPN y PPN, que han recabado el apoyo del PSN, insuficiente ante el voto en contra del cuatripartito, que ha evitado así que la Cámara repruebe a la parlamentaria.

El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado en declaraciones a los medios que "aquí solo se reprueba a los miembros de la oposición y nunca a los miembros del cuatripartito, hay una doble vara de medir evidente y ellos se retratan".

En la misma línea, la portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha afirmado que "hay doble vara de medir y una injusticia clara en este Parlamento". "Cuando se ofende a parlamentarios que forman parte del cuatripartito, ahí salen los cuatro partidos para apoyarles, pero si se ofende a parlamentarios de la oposición, les da igual", ha criticado, para señalar que la actuación de Tere Sáez fue "desafortunada e indigna de una parlamentaria".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha considerado que el texto presentado por UPN y PPN es "parcial y partidista", aunque ha indicado que las declaraciones de Sáez "son criticables, yo mismo las critiqué". "La parlamentaria pidió que se retiraran sus palabras del boletín y creo que todos, empezando por mi mismo, muchas veces nos hemos extralimitado en el uso de nuestras palabras. Todos tenemos que hacer un esfuerzo de tranquilidad", ha añadido.

Por parte de Podemos-Orain Bai, Laura Pérez ha afirmado que "no hubo descalificaciones personales" en las palabras de Tere Sáez y ha considerado que "los mismos que exigen respeto a los demás no lo exigen para sí". "Es importante que la crítica sea siempre política, que no se baje al barro, como tantas veces hemos visto incluso con acusaciones calumniosas", ha asegurado.

Por contra, la portavoz del PSN, María Chivite, ha sido crítica con las palabras "gruesas y desafortunadas" de Tere Sáez y también con el cuatripartito, por "proteger a sus parlamentarios". "Tenemos que intentar guardar las buenas formas, cualquier persona se puede equivocar, pero no solo vale con retirar palabras, sino que es necesario pedir disculpas, y Tere Sáez no lo ha hecho", ha señalado. Además, ha explicado que el PSN ha pedido a UPN y PPN que modificaran su declaración, dado que inicialmente proponían pedir la dimisión de Sáez, y finalmente han aceptado modificarla para reclamar su reprobación.