Cuatro detenidos por sendos distintos delitos contra la salud en Tafalla, Cintruénigo, Valtierra e Iza

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha detenido en los últimos días a cuatro personas por sendos delitos contra la salud (tráfico de drogas y cultivo de marihuana) en Tafalla, Cintruénigo, Valtierra e Iza.

Según han informado desde el cuerpo policial, en Tafalla se detuvo a un varón por cultivo de marihuana. La investigación se inició a mitad de este mes, cuando fruto del trabajo de prevención y atención ciudadana en la zona, la patrulla "percibió un fuerte olor" junto a una parcela dentro del término municipal de Leoz.

Comprobaron desde el exterior que existía un sistema de cultivo de marihuana compuesto por una quincena de plantas en avanzado estado de floración y otros maceteros vacíos, indicios de que ya se habían recolectado.

Esta información fue transmitida al Grupo de Policía Judicial, que previa autorización judicial realizó la entrada y registro de la finca. Se interceptaron 13 plantas de marihuana, de las cuales se pudieron extraer 30 kg de floraciones, varios botes de cristal con cogollos secos, una máquina deshojadora de plantas, máquina de extracción de extracción de resina de las plantas, así como una sala dedicada al secado de las floraciones de las plantas recolectadas con aparatos deshumidificadores. El detenido fue puesto en libertad a la espera de ser juzgado por los hechos imputados.

Por otro lado, agentes de la Policía Foral adscritos a la comisaría de Tudela han detenido a dos personas a las que se les imputan sendos delitos de cultivo, elaboración o tráfico de drogas. La primera detención, encuadrada dentro de la 'operación Goizalde', tuvo lugar en Cintruénigo. Tras un registro domiciliario se localizaron cuatro plantas de marihuana de más de 1,5 metros de altura, además de utensilios de cultivo.

La segunda detención, dentro de la 'operación mendi', se realizó en Valtierra. En otro registro de domicilio se intervinieron doce plantas de marihuana de más de 1,5 metros de altura, además de 38 gramos de speed/anfetamina y 120 gramos de cafeína para su mezcla. En la vivienda no había contador de luz, pero sí suministro eléctrico, por lo que al detenido también se le imputó un delito de defraudación de fluido eléctrico.

Finalmente, en Iza, durante un control preventivo de seguridad ciudadana en la N-240-A, agentes de la comisaría de Alsasua han detenido a un varón de 48 años por un delito contra la salud pública.

Al identificarse a dos ocupantes de un vehículo, con numerosos antecedentes por drogas, se registró el turismo. Se encontró una pequeña bolsa con 14,27 gramos de heroína (cantidad que excede en cuatro veces la estipulada para el auto consumo) y un 'posta' de 10 gramos de hachís. También se encontraron pequeñas bolsitas de plástico y un rollo de papel de aluminio, "evidencias del posible delito de tráfico de drogas".