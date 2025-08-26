Cuatro espectáculos de danza contemporánea, teatro y magia, en la última semana de 'Con los pies en las nubes'

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La 6ª edición de 'Con los pies en las nubes / Oinak hodeietan' llevará cuatro espectáculos de danza contemporánea, teatro, y magia a Eristain, el castillo de Cortes, el Monasterio de Santa Fe y el antiguo aserradero de Ekai-Lónguida del 28 al 31 de agosto, en la cuarta y última semana del programa.

El ciclo está impulsado por la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra y Fundación Baluarte, en colaboración con las asociaciones de artes escénicas de Navarra y las diferentes entidades locales donde se realizan las actividades. Cuenta con el apoyo de la sociedad pública NICDO y el Departamento de Cohesión Territorial de Gobierno de Navarra.

La última semana arrancará en una pequeña localidad de La Valdorba, Eristain. En el exterior de la ermita románica, la luz y la danza serán protagonistas durante el atardecer. En 'Luz negra', de Dinamo Danza, la bailarina Carmen Larraz propondrá el jueves 28 de agosto a las 20.30 una pieza de danza contemporánea que juega entre lo visible y lo invisible al ojo humano, entre lo que se ve y lo que se imagina. Está abierto a todos los públicos.

El castillo de Cortes se convertirá en un bingo el viernes 29 a las 22 horas. A él accederá Paquita, una mujer ahogada en la rutina y el aburrimiento. Irá en busca de la suerte y para provocar el cambio. Marta Juániz dará vida a este personaje en 'Sólo para Paquita', ofrecida por La Nave Teatro. Se recomienda a partir de 18 años.

La magia, la poesía y el humor servirán como vehículo para recordar sueños olvidados en la obra 'El diario', de la compañía Itzal. El sábado 30 a las 20 horas, el Monasterio de Santa Fe será el escenario de espectáculo dirigido a todos los públicos.

El programa finalizará el domingo 31 de agosto a las 19 horas en el antiguo aserradero de Ekai-Lónguida. Un extraño llegará con una maleta huyendo de la guerra. Otto y Mia lo recibirán con los brazos abiertos, pero pronto empezarán a preguntarse muchas cosas. '¿Qué es la guerra?', '¿Qué hay en la maleta?'. 'La maleta de Markel', de Sakonera Produkzioak, es una obra para todos los públicos conectada con la actualidad.

La entrada a los espectáculos es libre hasta completar el aforo, de entre 50 y 200 personas, dependiendo del espacio. Las entradas se pueden retirar de manera gratuita en la taquilla y web del Auditorio Baluarte, así como una hora antes de cada función en las propias localizaciones.

'Con los pies en las nubes / Oinak hodeietan' tiene como objetivo apoyar al sector profesional de las artes escénicas de Navarra, diversificar la programación cultural por el territorio y proponer una nueva manera de disfrutar de la experiencia cultural y artística por parte del público. Lleva espectáculos de pequeño o mediano formato de compañías navarras a pueblo y espacios no convencionales como monasterios, castillos, bosques y otros lugares de gran valor patrimonial cultural y natural. En sus seis ediciones ha contado con 50 compañías diferentes de la Comunidad foral y se han visitado 55 localidades diferentes.

En la edición de 2025 participan 17 compañías de artes escénicas: ocho de teatro, tres de circo, cuatro de danza y dos de magia. Se trata de De Improviso, Amico Teatro, Iluna Producciones, Adriana Olmedo, Lorena Arangoa, Xabi Artieda, La Nave, Sakonera Produkzioak, Zirika Zirkus, Halako Ezpala, Levelibular, Qabalum, Paspez producciones, Akira Yoshida, Dinamo Danza, Itzal y Compañía Teatros Mágicos.

Las actividades se desarrollan de jueves a domingo en 16 localizaciones: Petilla de Aragón, Lizoain, Arizkun, Mata de Haya-Bosque (Larra-Belagua), Monasterio de Fitero, Ablitas, Artazu, Yárnoz, Monasterio de Irache, Azkarate, Galbarra, Ollo, Ermita de Eristain, Castillo de Cortes, Monasterio de Santa Fe (Urraúl Alto) y el antiguo aserradero de Ekai-Lónguida.