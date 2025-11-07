Cuatro heridos en una salida de vía con vuelco en Larraga

PAMPLONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro jóvenes, con edades comprendidas entre los 15 y los 17 años, resultaron heridos este jueves por la tarde al sufrir una salida de vía con vuelco a la altura del punto kilométrico 31,1 de la NA-601, en el término municipal de Larraga.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del siniestro vial a las 18.44 horas y hasta el lugar se movilizaron los bomberos del parque de Tafalla, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Foral.

Los cuatro heridos fueron trasladados al centro de salud de Larraga. Se trata de un varón de 19 años, con policontusiones de pronóstico reservado. Las otras tres trasladadas son mujeres, de 15, 16 y 17 años, todas ellas con policontusiones de carácter leve.