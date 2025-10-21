Cuatro investigadoras navarras recibirán en el curso 2025-2026 Becas Fulbright para continuar su formación en EEUU

La presidenta de Navarra, María Chivite, recibe a las cuatro investigadoras navarras que recibirán en el curso 2025-2026 una de las Becas Fulbright para continuar su formación e investigación en EEUU - IÑIGO ALZUGARAY - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha recibido este martes a las cuatro investigadoras navarras que recibirán durante el próximo curso 2025-2026 una de las Becas Fulbright para continuar su formación e investigación en Estados Unidos.

Dos de ellas, Paula Domínguez y Teresa García, han sido becadas gracias a la primera convocatoria específica de Navarra, fruto del convenio entre el Ejecutivo foral y la Comisión Fulbright, mientras que las otras dos, Itxaso Aranguren e Irene Izco, lo han logrado en el marco del programa general Fulbright España.

En la recepción, además de la presidenta, ha estado presente también el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno foral, Juan Luis García, y la directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez.

En su intervención, Chivite valorado el "positivo" resultado de la convocatoria. "Estamos hablando de cuatro investigadoras, mujeres, en el curso 25-26. Un resultado excelente, totalmente inédito, que consolida a Navarra como territorio de talento, de investigación y de innovación", ha manifestado.

Aunque "es una buenísima noticia", Chivite ha destacado que "no es ninguna sorpresa". La presidenta ha añadido que las cuatro becadas "han contribuido de forma evidente" al "nivel de excelencia" de Navarra, y se ha mostrado "muy orgullosa de la representación navarra de este año y de la calidad del trabajo de las investigaciones que van a viajar a Estados Unidos".

Chivite ha remarcado que estos cuatro proyectos han obtenido la beca "por la calidad de la propuesta, por el altísimo desempeño académico de sus investigadoras", y ha hecho especial énfasis en que el hecho de que sean cuatro mujeres. Según ha subrayado, las mujeres "durante décadas" han tenido "un papel secundario en el mundo de la ciencia", ya que "el 94% de los premios Nobel hasta hoy solo han tenido nombres de hombres". "Solo han sido ellos a quienes se les ha dado la relevancia pública necesaria", ha manifestado.

En este sentido, ha remarcado que "en esta deriva ultra que vive el mundo lo primero que quieren hacer es caer los avances en igualdad". "Y digo esto consciente de que viajáis a Estados Unidos, donde su presidente está queriendo controlar las universidades", ha añadido, tras añadir que "la ciencia es nuestra principal arma ante los bulos, ante la ignorancia, ante el miedo que están queriendo imponer posturas de ultraderecha".

En nombre de las becadas, Paula Domínguez ha remarcado que las cuatro "compartimos una misma ilusión, la de seguir aprendiendo, investigando y contribuyendo desde el conocimiento a la sociedad", y "emprendemos una nueva etapa de crecimiento académico y personal en algunas de las mejores universidades del mundo".

"Venimos de disciplinas muy distintas -ingeniería industrial, ingeniería agrónoma, derecho, biología- pero compartimos el entusiasmo por lo que esta oportunidad presenta. También compartimos el orgullo de representar a Navarra y a nuestras instituciones en esta nueva etapa y tenemos la convicción de que el conocimiento tiene un papel esencial en la construcción de una sociedad más innovadora, más solidaria y más abierta al mundo", ha añadido.

Según ha apuntado, "la excelencia académica y la ciencia solo tienen sentido cuando están al servicio de nuestra sociedad". "Las cuatro sabemos que esta beca no es un punto final, sino un punto de partida. Y es que no es solamente un reconocimiento, sino una responsabilidad: la de aprender, construir puentes y regresar con nuevas ideas que ayuden a impulsar una Navarra aún más conectada con el mundo", ha afirmado.

INVESTIGADORAS BECADAS EN EL CURSO 2025/2026

Paula Domínguez, investigadora de la Universidad Pública de Navarra, es la receptora de una de las dos becas Fulbright financiadas por el Gobierno de Navarra. Su proyecto se centra en "revalorizar el orujo de aceite de oliva a través de la ozonización, con el objetivo de desarrollar un producto terapéutico que consiga tratar las úlceras por presión en personas mayores". Llevará a cabo su estancia en la Universidad de Massachusetts Amherst.

La otra investigadora becada con financiación del Gobierno de Navarra es Teresa García, es graduada de la Universidad Carlos III de Madrid, y ejerce de doctoranda en la Universidad de Navarra desde el año 2023. El proyecto de investigación que está desarrollando pretende abordar la manera en la que los entornos corporativos "pueden fomentar climas de cuidado en las organizaciones que favorezcan el florecimiento humano". En concreto, desarrollará su estancia en el Sustainability and Health Initiative for Netpositive Enterprise (SHINE) de Harvard.

En cuanto a la convocatoria general de becas, Itxaso Aranguren, investigadora en teledetección de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y Biociencias de la UPNA, desarrollará en el laboratorio de la NASA en California su proyecto de investigación, centrado en estudiar cómo monitorizar la vegetación en sistemas agrícolas mediante satélites especiales, así como en la evaluación del impacto de fenómenos meteorológicos extremos.

Finalmente, también en la convocatoria general, Irene Izco (Personal Docente Investigador de la UPNA desde 2023) realizará una estancia en la Universidad de Portland. Allí, abordará el desarrollo de un proyecto para diseñar redes híbridas de distribución urbana que integren vehículos de bajo impacto ambiental, como drones, bicicletas y vehículos eléctricos.

BECAS FULBRIGHT EN NAVARRA

El programa de becas Fulbright es una iniciativa creada en 1946, con el objetivo de facilitar intercambios entre personas tituladas superiores de Estados Unidos y de países miembros del programa.

El pasado 2024 se alcanzó un convenio entre el Gobierno de Navarra y la Comisión Fulbright, para poner en marcha una convocatoria específica para que la Comunidad ofreciera hasta dos plazas adicionales al programa general de España. La primera edición contó con una dotación de algo más de 49.000 euros.

Además, el Ejecutivo foral ha lanzado ya una segunda edición de estas becas para investigación predoctoral para el curso 2026-2027, incrementando la dotación hasta 55.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes se mantendrá abierto hasta el próximo 3 de noviembre.