Cuatro investigados por hurtos en establecimientos comerciales de la Cuenca de Pamplona

PAMPLONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra instruyó este miércoles varias diligencias por delitos de hurto cometidos en dos establecimientos comerciales de la Cuenca de Pamplona. En ambos casos se detectó el uso de papel de aluminio como blindaje para neutralizar la señal de los sistemas antihurto, mediante un procedimiento improvisado similar al principio de una jaula de Faraday.

Según informan desde la Guardia Civil, sobre las 19.35 horas de este miércoles, el personal de seguridad de un establecimiento comercial de la Cuenca de Pamplona observó a un varón envolviendo un terminal móvil en papel de aluminio e intentando abandonar el lugar sin abonarlo. Se instruyeron diligencias in situ por delito leve de hurto, recuperándose un teléfono móvil, un cargador y un protector de pantalla, valorados todos ellos en 289,89 euros. Por estos hechos se ha investigado a un varón de 57 años, de nacionalidad española.

Posteriormente, sobre las 21.05 horas, en otro establecimiento comercial del mismo entorno, el personal de seguridad interceptó a tres personas introduciendo diversas prendas en bolsas con la intención de abandonar el local sin realizar el pago. Se instruyeron diligencias en el lugar, recuperándose ropa valorada en 233,50 euros, parte de la cual presentó daños. Se investigaron a tres personas: un varón de 20 años y de nacionalidad peruana, y dos mujeres de 19 y 38 años, de nacionalidades dominicana y peruana.

Estas actuaciones fueron realizadas por componentes del Puesto de Pamplona de la Guardia Civil de Navarra.