Cuatro personas trasladadas tras una colisión por alcance en Tudela

PAMPLONA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas leves este martes tras colisionar dos vehículos en Tudela, según ha informado el Gobierno foral.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 13.30 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tudela, una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido a la altura del número 64 de la avenida Zaragoza, en Tudela, y ha consistido en una colisión por alcance entre dos vehículos.

La ambulancia de soporte vital básico ha trasladado a cuatro personas, todas ellas heridas leves con cervicalgias, al hospital Reina Sofía de Tudela. Se trata de tres mujeres de 47, 43 y 37 años y un varón de 20.

Efectivos de la Policía Foral instruyen las diligencias del siniestro.