Cuerpo dice que los gritos contra Mazón en el funeral por los fallecidos en la Dana deben hacerle "actuar y reflexionar"

Archivo - El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una imagen de archivo - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado este jueves que los gritos lanzados contra el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, por familiares de víctimas de la Dana durante el funeral de Estado "tienen que interpelar al señor Mazón a actuar y a reflexionar sobre ellos".

"Los mensajes que lanzaron los familiares de las víctimas, en este caso, fueron muy claros, y lo que yo creo es que tienen que interpelar al señor Mazón a actuar y a reflexionar sobre ellos", ha indicado este jueves, en respuesta a los medios de comunicación, antes de participar en Pamplona en un foro económico organizado por Elkargi y Diario de Navarra.

Según Cuerpo, "en general" se vivieron durante el funeral "momentos muy emotivos". La presencia del Gobierno, "ejemplificada no solo por el presidente, sino por la gran mayoría de los ministros, quería dar ese mensaje de apoyo y de acompañamiento a las víctimas".

"Lo hemos estado haciendo cada uno en nuestra responsabilidad durante este año. Yo he estado una decena de veces en Valencia. Lo seguiremos haciendo. La semana que viene tengo previsto volver a ir allí precisamente para seguir acompañando a la economía valenciana en su recuperación", ha subrayado.