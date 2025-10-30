Cuerpo dice que la negociación de Presupuestos es de las "más complejas" y tiende la mano para acuerdos

PAMPLONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha manifestado este jueves en Pamplona que la de los Presupuestos Generales del Estado es "una de las negociaciones más complejas", pero "si algo caracteriza a este Gobierno en este tiempo es la voluntad de negociar y de tender la mano para acuerdos y esperemos que se pueda conseguir también en este ámbito".

En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un foro económico organizado por Elkargi y Diario de Navarra, el ministro ha indicado que el calendario de los Presupuestos le corresponde a la vicepresidente primera y ministra de Hacienda, que "ya adelantó que los próximos días daríamos el siguiente paso que es la presentación de los objetivos y del techo de gasto para discutirlos en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financieras con el conjunto de las CCAA".

"Estamos en el proceso de negociación y preparación", ha expuesto el ministro, que ha incidido que "lo importante es ir dando pasos para esa presentación de los objetivos y de la discusión de los objetivos de déficit en el CPFF; y esperemos que se pueda dar en los próximos días como anunció la ministra de Hacienda, vamos a ir avanzando".

Según ha expuesto Cuerpo, "más allá de que sea una semana antes o después, lo importante es dar pasos y que sean pasos decididos".

IPC Y PIB

Sobre si les preocupa que la economía española pueda estar moderando su crecimiento, el ministro ha comentado que "los últimos datos de PIB, que conocimos esta semana, siguen siendo datos que manifiestan que la economía española mantiene un pulso de crecimiento elevado". "Lo que son las fuentes de crecimiento, consumo privado, es decir, hogares e inversión, estaban tirando 1,2 puntos porcentuales, el doble de esa tasa de crecimiento", ha dicho, para señalar que "esto demuestra fortaleza y sostenibilidad del ritmo de crecimiento hacia adelante".

Según ha dicho, "ahora tenemos una situación internacional compleja que afecta a nuestra demanda externa y ahí estamos actuando, precisamente protegiendo a las empresas y los sectores que puedan verse afectados por la guerra arancelaria".

"Este es el margen en el cual nosotros seguimos confiados, nosotros y el resto de analistas, en que la economía española seguirá liderando el crecimiento entre las grandes economías mundiales", ha dicho, para destacar que "ayer mismo tuvimos a la propia AIREF, que actualizó sus previsiones para este año 2025 hasta el 3% y para el año 2026, si no me equivoco, hasta el 2,1%".

Además, Cuerpo ha continuado que "el FMI hace apenas dos semanas, FUNCAS..., cualquiera que tiene que revisar las previsiones para España, las revisa al alza y esto sigue siendo una muy buena noticia".

En cuanto al dato del IPC conocido este jueves, el ministro ha comentado que "el avance para el mes de octubre se sitúa en línea con el mes de septiembre, una décima por encima". "Aquí lo que esperamos, tal cual adelantan también el propio Banco Central Europeo, el Banco de España, es que se siga una senda de convergencia progresiva en los próximos meses y en 2026 hasta el 2%", ha expuesto.

"Mientras tanto, para nosotros lo importante es que los hogares sigan recuperando poder adquisitivo, que las mejoras en el mercado de trabajo y en los salarios para nuestros hogares sigan estando por encima de la evolución de precios para recuperar y que la buena evolución de la macro pueda seguir llegando al bolsillo de los ciudadanos", ha comentado.