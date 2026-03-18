La Cuesta de Beloso se cerrará parcialmente al tráfico el viernes para analizar y sellar las grietas en la calzada

Cuesta de Beloso. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tráfico en la Cuesta de Beloso, en Pamplona, sufrirá este viernes alteraciones, debido a la realización de catas y trabajos de reparación en la calzada, tras la aparición de varias grietas a la altura de la Ciudad Deportiva Amaya. A partir de las 10 horas, la circulación en sentido centro de ciudad se desviará al carril de bajada, que pasará a ser de doble sentido en el tramo comprendido entre Burlada y la Ciudad Deportiva.

La semana pasada, el Consistorio detectó la aparición de varias grietas en la calzada de la Cuesta de Beloso. Para determinar las causas y el alcance de estas grietas, técnicos municipales están realizando un estudio al respecto, que incluye la realización de catas en el tramo afectado.

Esas catas se llevarán a cabo el viernes. Es por ello que se procederá al corte parcial de los dos carriles en sentido subida a Pamplona. Como solución al tráfico, se realizará un by-pass a través de la mediana, desde la rotonda de Burlada hasta la Ciudad Deportiva Amaya. En este tramo, los dos carriles de bajada sentido Burlada se convertirán en una vía de doble sentido. A partir de la Ciudad Deportiva Amaya, se restablecerá la circulación. Además de realizar las catas, se procederá al sellado de las grietas aparecidas.

Los trabajos no afectarán al acceso a la Ciudad Deportiva Amaya. Por su parte, el acceso a la urbanización de Beloso Bajo se llevará a cabo mediante el paso controlado por personal de tráfico y señales, ha informado el Consistorio.