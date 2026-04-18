Cultura publica el tercer volumen de la obra 'La Música del Reino' dedicada a Guillaume de Machaut

Cubierta del libro de Guillaume de Machaut. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra ha publicado el tercer volumen de la obra 'La Música del Reino', bajo el título 'Guillaume de Machaut'.

La publicación, elaborada por los historiadores y musicólogos Enrique Galdeano y Mikel Zuza, recoge la vida y obra de la figura de Guillaume de Machaut, "un referente en la música medieval europea, por sus aportaciones a la composición musical en un momento clave de transición y evolución de la monodia a la polifonía". Aparte de su obra más conocida, 'La misa de Notre Dame', Machaut posee un extenso repertorio de composiciones "de una gran delicadeza, que han sido abundantemente interpretadas", destacan en un comunicado desde el Gobierno de Navarra.

No hay constancia de que exista obra musical concreta de Machaut vinculada al rey Carlos II de Navarra, pero sí se cuentan con dos grandes obras poéticas, 'Le confort d'ami' y 'Le jugement du Roi', dedicadas a él expresamente. La relación que ambos mantuvieron -sobre la que se trata por extenso en este libro- "fue más estrecha de lo que se había dicho hasta ahora, caracterizándose por la amistad y la confianza mutua, y no sólo por un mero compromiso entre un gran señor y su servidor".

La propuesta de esta publicación combina obras muy conocidas de este autor con otras menos interpretadas hasta ahora, sobre las que se van recitando fragmentos de las dos obras citadas. El objetivo es "acercar al lector y oyente a una música y a unos textos de una notable belleza, que nos hacen vislumbrar el gran esplendor cultural que rodeó a la corte navarra de Carlos II de Evreux".

El libro con el CD recién editado se compone de 422 páginas, con una tirada de 400 ejemplares y se escribe en cuatro idiomas divididos en bloques, uno por cada idioma: castellano, euskera, inglés y francés. Las grabaciones se han realizado con Gloria Aleza, Enrique Galdeano, Urko Ocaña, Luis Taberna y Julieta Viñas.