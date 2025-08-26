Degustaciones, charlas y visitas, entre las actividades de un curso de verano de la UPNA sobre gastronomía

PAMPLONA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Degustaciones de alimentos y bebidas, charlas con profesionales o visitas guiadas son algunas de las actividades que propone el curso de verano 'Navarra: gastronomía, cultura y vino', de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).

La matrícula para este monográfico, que tendrá lugar del 1 al 3 de septiembre y para el que todavía quedan plazas, puede realizarse a través del sitio web de los cursos de verano de la UPNA, donde también puede consultarse el programa completo de actividades y ponentes. Por razones de aforo, es necesaria la inscripción a las charlas y a aquellas actividades en las que se desee participar, según ha explicado la UPNA en una nota.

Dirigido tanto al sector agroalimentario, gastronómico y turístico como al público general, el curso alternará sesiones matinales de contenido académico con actividades experienciales por las tardes que permitirán degustar, recorrer y vivir Navarra. En sus tres jornadas, abordará la historia, el presente y los desafíos del futuro de la alimentación en la Comunidad foral, desde una perspectiva divulgativa y abierta al diálogo entre ciencia, tradición e innovación.

La actividad está enmarcada en el Programa Universitario de Turismo Enogastronómico de Navarra 2025-2026, fruto de un convenio entre la UPNA y el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra financiado con fondos del Plan Nacional de Turismo Enogastronómico y de Fondos Next Generation UE. La dirección del curso corre a cargo de la profesora de la UPNA e investigadora del IS-FOOD Idoya Fernández Pan.

El 1 de septiembre se ofrecerán charlas sobre Navarra como destino gastronómico de calidad, saludable y sostenible; la ciencia de los alimentos para la innovación; el sector primario o la importancia de las sinergias institucionales.

A partir de las 12, se ofrecerá una charla y degustación sobre la identidad y evolución de los vinos de Navarra y, a partir de las 13.30, una experiencia gastronómica sobre pinchos, chistorra, tomate y aceite. Por la tarde, se ofrecen varias actividades para elegir: salida a Lekunberri para conocer el trabajo de Maskarada; visita a la UPNA para realizar pacharán; actividad sobre vino y actividad sobre cerveza.

El martes 2 de septiembre se ofrecerá una charla sobre gastronomía sostenible; otra sobre producto y técnica, y una tercera sobre la cultura alimentaria, todo ello seguido de un debate entre ponentes, además de demostraciones. También se abordará, a continuación, el enfoque sociocultural de la gastronomía para el desarrollo territorial sostenible desde las entidades locales y se concluirá con una experiencia gastronómica. Las actividades ofrecidas por la tarde son sobre plantas, semilleros, fermentaciones (kombucha) o gominolas de licor.

El tercer y último día del curso, miércoles 3 de septiembre, hablarán personas jóvenes de Navarra dedicadas a la gastronomía sostenible y también se abordará el enfoque de gastronomía y salud y el comportamiento del consumidor. Se clausurará el curso con una degustación de producto navarro y un recorrido gastronómico a elegir entre Tudela y Bardenas Reales o Enoturismo en Olite.

En las charlas, intervendrán como ponentes profesionales del sector turístico y de la hostelería y restauración. Entre otras personas, se contará con el cocinero David Yárnoz (El Molino de Urdániz), Goiza Iglesias (Akari Gastroteca), Pilar García-Granero (enóloga y profesora del Basque Culinary Center), Patxi Sáez (director del servicio de Marketing y Producto Turístico del Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra) o Natalia Bellostas (directora gerente de INTIA). Se contará también con los alcaldes de Araiz (José Manuel Zubillaga) y Larraun (Mikel Huarte).

También intervendrán María José Beriáin (catedrática de la UPNA), Montserrat Navarro y Débora Villaño (profesoras de la UPNA), Almudena Villegas (historiadora), Eneko Izkue (consultor y profesor en el Basque Culinary Center), Ana Barandiarán (técnica de INTIA), Fernando Peñuela (consultor internacional en gastronomía social), Susana Villanueva (comunicación de UAGN) e Isabel Salazar (research and data manager).