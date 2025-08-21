Denunciadas dos mujeres por circular con medio cuerpo fuera de un vehículo y grabando con el móvil

Archivo - Un furgón de la Policía Municipal de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

El conductor arrojó además una tasa positiva de alcohol

PAMPLONA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha denunciado a dos mujeres que circulaban en un vehículo con medio cuerpo fuera, a través del techo solar, sin cinturón y grabando con el móvil.

Además, el conductor del vehículo, un joven de 23 años, arrojó una tasa de alcohol de 0,66 miligramos por litro de aire espirado y tenía el permiso de conducir retirado por sentencia judicial, motivo por el cual ha sido investigado por un delito contra la seguridad vial, según ha informado la Policía Municipal de Pamplona.

En las últimas 24 horas, otros tres conductores han sido apartados de la circulación en Pamplona, dos de ellos tras arrojar resultados positivos en las pruebas de etilometría. El tercero ha sido investigado por un delito contra la seguridad vial tras arrojar una tasa de alcohol de 0,84 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Por otro lado, un vehículo sufrió un accidente el martes por la mañana en la carretera de la Universidad, en Pamplona, sin que se lamentaran heridos.

El accidente se registró sobre las 6.20 horas, cuando el vehículo volcó. El conductor dio negativo en las pruebas de alcohol y drogas. Según ha explicado la Policía Municipal, al parecer tuvo una indisposición colisionando contra un árbol y produciéndose el accidente.