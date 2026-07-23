Desarrollo Rural contrasta con los agentes del sector el guión que da inicio al Plan Estratégico Agroalimentario

De izqda. A dcha.: Maite Bergara y Unai Zabala (consultora Zabala), el consejero Aierdi y el director general Rubén Goñi. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra y la consultora Zabala Innovation han contrastado este jueves, en un encuentro celebrado con una veintena de representantes y agentes que integran el Consejo Agrario de Navarra, el guión inicial que dará arranque a la elaboración del Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de la Comunidad foral.

La Dirección General de Desarrollo Rural, después de un período de reflexión y debate con los propios agentes del sector, lanzó la licitación, y acaba de adjudicar a Zabala Innovation por 65.000 euros, la redacción de este Plan Estratégico, que se plantea el objetivo de "elaborar un diagnóstico compartido del sector agroalimentario de Navarra y definir una estrategia que refuerce su competitividad, sostenibilidad y contribución al desarrollo económico y territorial de la Comunidad foral".

Una vez realizado un amplio proceso de diagnóstico, participación y consenso con todos los agentes de la cadena de valor del sector agroalimentario que arrancará durante la segunda quincena de agosto y estará estructurado en ocho mesas de trabajo, el plan culminará con la elaboración de un plan de acción y la definición de la gobernanza que está previsto presentar a finales de este año.

El consejero José Mari Aierdi, el director general de Desarrollo Rural, Rubén Goñi, y el equipo de la consultora adjudicataria formado por Unai Zabala y Maite Bergara han presentado hoy ante representantes de los sindicatos UAGN y EHNE, la organización de cooperativas agrarias UCAN, la asociación de la industria agroalimentaria ALINAR o la sociedad pública INTIA, entre otros agentes, las líneas maestras en las que se basará la elaboración del Plan Estratégico del sector primario de Navarra.

"UNA ESTRATEGIA COMPARTIDA ANTE RETOS CLAVE"

El consejero Aierdi ha explicado que, si bien la licitación y coordinación del Plan Estratégico Agroalimentario ha corrido a cargo de su departamento, "ha sido una iniciativa emprendida conjuntamente con el sector primario de Navarra y que también se realizará y ejecutará de la mano de las organizaciones agrarias, de manera que no sea un plan del Gobierno al uso, sino una estrategia que haga suya el conjunto del sector, desde el consenso, una visión compartida y con la misma hoja de ruta, para afrontar con una misma respuesta retos como la nueva PAC, el cambio climático o el relevo generacional".

La elaboración del Plan Estratégico para definir un modelo propio de desarrollo del sector agroalimentario navarro, ha indicado el Gobierno foral, se produce precisamente en un contexto de cambios y en un momento clave para el conjunto del sector primario europeo. La inminente negociación que definirá la nueva PAC para el período 2028-2034 o la necesaria adaptación de la agricultura y la ganadería al cambio climático son algunos de los factores que marcarán a corto plazo el futuro del sector primario, a lo que se suman otros retos como el relevo generacional, el fortalecimiento de la soberanía alimentaria o el desarrollo de un mundo rural vivo y activo.

En este sentido, el Plan Estratégico para el sector agroalimentario entroncará, asimismo, con la nueva Ley Foral de Despoblación y Desarrollo Rural, cuyo anteproyecto acaba de presentar el Gobierno de Navarra hace apenas veinte días y cuyos primeros borradores el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ya fue contrastando durante el pasado año con las organizaciones agrarias, asociaciones forestales y otros agentes del sector primario.