Descenso generalizado de las temperaturas en Navarra a partir del lunes

Los avisos meteorológicos continúan este fin de semana: este sábado, Ribera y centro están en aviso naranja y el Pirineo en aviso amarillo

PAMPLONA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que la ola de calor, que ha afectado a la Península desde el pasado 3 de agosto, comience a remitir este lunes, 18 de agosto. En el caso de Navarra, a partir de ese día se experimentará un descenso generalizado de las temperaturas, que podría ser "notable" en el caso de las máximas.

Mientras tanto, este fin de semana la Comunidad foral seguirá sintiendo las altas temperaturas. Este sábado, la AEMET ha activado el aviso naranja en la Ribera, con una máxima prevista de 41 grados que podrá llegar a los 42 de forma local. También en la zona centro, donde se podrán alcanzar los 39 grados en zonas bajas. El Pirineo, por su parte, está en aviso amarillo y los termómetros ascenderán hasta los 35 grados en valles y zonas bajas.

Este domingo se mantendrá el aviso naranja en la Ribera, con una temperatura máxima prevista de 40 grados, mientras que la zona centro, con 38 grados, y el Pirineo, con 35 grados en valles y zonas bajas, tendrán activado el aviso amarillo.

El lunes todo el territorio de Navarra estará libre de avisos meteorológicos y, según la AEMET, habrá un "descenso generalizado", que podrá ser "notable" en las máximas. De hecho, se podrían registrar precipitaciones en el noroeste. Según sus previsiones, en Estella las temperaturas rondarán los 17 y 30 grados; el Pamplona oscilarán entre los 17 y los 28; 16 y 36 en Roncal; y 20 y 34 en Tudela.

La tendencia seguirá el martes: en Estella se registrarán unas temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 26 grados; en Pamplona estarán entre los 16 y 26 grados; en Roncal entre los 12 y 29 grados; y en Tudela, entre los 18 y 30 grados.