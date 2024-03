Desciende la incidencia de neumonías en Navarra aunque sigue en "niveles altos"

PAMPLONA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de neumonías en Navarra desciende en la última semana, aunque sigue en "niveles altos", con confirmaciones frecuentes de neumococo (211 desde el 1 de enero) y Mycoplasma pneumoniae (174 desde el 1 de enero). También se detectan con frecuencia casos de tos ferina, según apunta el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra en su informe epidemiológico correspondiente a la semana del 26 de febrero al 3 de marzo.

Desciende el número de consultas por infección respiratoria aguda en atención primaria. La tasa se situó en 594 casos por 100.000 habitantes, de los cuales, 19 por 100.000 correspondieron a síndrome gripal y 2 por 100.000 a covid-19.

El virus de la gripe ha ocasionado 8 ingresos hospitalarios por gripe. Entre los casos de gripe subtipados, el 75% fueron gripe A(H3N2) y el 25% A(H1N1). Se mantiene en niveles bajos la circulación del covid-19, que ha ocasionado 3 ingresos hospitalarios. Circulación esporádica del virus respiratorio sincitial, que ha ocasionado dos ingresos en adultos.

Así las cosas, el ISPLN señala que sigue habiendo detecciones de virus de la gripe, covid-19 y virus respiratorio sincitial. Resultados preliminares indican una "efectividad moderada" de la vacuna antigripal de esta temporada, y se estima que ha evitado "más de 250 ingresos hospitalarios en Navarra". La vacuna del covid también muestra una "efectividad media-alta" para prevenir ingresos hospitalarios, estimándose que ha evitado "más de 90 ingresos en esta temporada".

34 CASOS DE TOS FERINA

Esta temporada se observa "amplia circulación" de Bordetella pertussis, con 34 casos confirmados en 2024. Siete casos fueron en menores de un año, pero ninguno requirió ingreso hospitalario.

Esta enfermedad comienza con tos irritativa, que se vuelve paroxística y puede acompañarse de estridor inspiratorio. Los paroxismos pueden acabar con la expulsión de mucosidad. El cuadro se prolonga varias semanas. Se transmite persona a persona durante los primeros 10-20 días.

La presentación de la tos ferina varía con la edad y el antecedente de vacunación. En menores de 6 meses el cuadro típico de estridor puede no aparecer y los espasmos pueden seguirse de períodos de apnea. El mayor riesgo de formas graves se produce en menores de 6 meses antes de haber completado la serie primaria de vacunación.

"A pesar de la alta incidencia, la buena cobertura de vacunación en mujeres embarazadas está consiguiendo evitar la aparición de casos graves en recién nacidos", destaca Salud Pública.

MORTALIDAD GENERAL EN NAVARRA

En la semana del 19 al 25 de febrero se registraron 108 defunciones. Sigue descendiendo la mortalidad (última semana con datos completos), que se mantiene en "valores promedio".

RECOMENDACIONES ANTE UNA "MAYOR FRECUENCIA" DE CASOS DE SARNA

Ante la "mayor frecuencia" de casos de escabiosis en España y en otros países, el ISPLN ha recordado algunos aspectos importantes para su detección y tratamiento. La escabiosis (sarna) es una infestación parasitaria de la piel que cursa con pápulas, vesículas y surcos lineales pruriginosos. Se transmite entre humanos por contacto estrecho (convivientes, cuidadores, pareja sexual) directo o por la ropa.

Para el tratamiento eficaz de la escabiosis es fundamental: detectar todos los casos y contactos estrechos que puedan tener relación con el brote, incluyendo contactos estrechos no domiciliarios; planificar y coordinar el tratamiento simultáneo de todos los casos y sus contactos estrechos; y explicar bien el procedimiento del tratamiento.

El tratamiento se hará "simultáneo y coordinado" en todas las personas que tengan lesiones (casos) y de aquellas que, sin tener lesiones, hayan tenido contacto estrecho con los casos. El tratamiento más habitual de los casos consiste en la aplicación tópica de permetrina en crema al 5% en todo el cuerpo desde el cuello y lavarse tras 8-14 horas. Es conveniente repetir la aplicación a los 7 días.

El tratamiento preventivo de los contactos estrechos consiste en la aplicación tópica de crema de permetrina al 5%, en una única aplicación. Este tratamiento preventivo de los contactos estrechos se realizará una sola vez y al mismo tiempo que los casos. Si pasados unos días tras finalizar el procedimiento no se consta la curación de todo el grupo, puede ser necesario repetir el tratamiento de todo el grupo.

Por otro lado, el ISPLN detalla en su informe medidas de control ambiental que deberán realizarse la mañana siguiente a la aplicación del tratamiento, coincidiendo con la ducha del día siguiente y el cambio de la ropa de cama.

Así señala que "la ropa interior, prendas de vestir, toallas, sábanas, fundas de almohadas, fundas de colchones, y fundas de sillones utilizadas durante los 3 días anteriores al inicio del tratamiento debe lavarse a 60ºC". Los objetos personales de los casos, cojines y almohadas que no puedan ser lavados "serán introducidos en una bolsa de plástico herméticamente cerrada durante 7 días, ya que el ácaro no es capaz de sobrevivir más de ese tiempo fuera del huésped (personas)". Los elementos grandes que no puedan lavarse, como colchones, sillones o tapicería, pueden limpiarse mediante aspirado o limpieza al vapor.

También recomienda la limpieza y desinfección de superficies. Las personas que vayan a entrar en contacto directo con la ropa antes del lavado deben llevar guantes. Los casos han de evitar el contacto con otras personas hasta pasadas 24 horas del tratamiento. Llevarán en lo posible las lesiones cubiertas. En el caso de necesitar asistencia, las personas que los atiendan utilizarán guantes.