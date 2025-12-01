Detenida una mujer en una localidad de la Ribera por agredir con arma blanca a agentes de Policía Foral

Archivo - Chaqueta de un agente de Policía Foral - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida este fin de semana en una localidad ribera por delitos de atentado y lesiones con un arma blanca contra agentes de Policía Foral.

En total, la Policía Foral ha abierto diligencias este fin de semana a 27 personas por la comisión de distintos delitos y ha atendido 45 accidentes de tráfico que han dejado una persona fallecida y dos heridas de distinta consideración.

Por delitos relacionados con el ámbito de la violencia contra la mujer (malos tratos, amenazas, lesiones y quebrantamientos de medidas de alejamiento) han sido detenidas nueve personas en distintas localidades de la Comunidad foral.

Además, hay siete detenidos/investigados por delitos contra el patrimonio, entre ellos tres hombres de 36, 31 y 28 años en Marcilla (NA-128). Al comprobar los datos de la matrícula, agentes de la comisaría de Tafalla comprobaron que recaía sobre el vehículo y sus ocupantes un código rojo por apropiación indebida. En concreto, figuraba una denuncia en Málaga por no haber devuelto el vehículo en el plazo contratado a la empresa de alquiler propietaria. Sus ocupantes manifestaron estar de paso en Navarra, con la intención de llegar hasta Bélgica.

Por otro lado, dos mujeres de 22 y 37 años han sido detenidas, gracias a la colaboración ciudadana, por el intento de ocupación de un inmueble en la localidad de Berrioplano. Por el mismo hecho son investigados los dos varones que acompañaban a las detenidas.

Asimismo, hay cuatro detenidos por delitos contra las personas: dos hombres en Pamplona, uno en la calle Iturrama por un delito de coacciones y estafa, y el segundo, en colaboración con Policía Municipal de Pamplona, por tenencia dinámica de arma blanca.

Agentes de la Policía Local de Tudela han detenido y puesto a disposición de Policía Foral a dos jóvenes de 14 y 18 años que agredieron a otro joven con un palo, causándole lesiones en la cabeza que requirieron de puntos de sutura. La victima solicitó medida de alejamiento.

Por desobediencia grave ha sido detenido en urgencias del Hospital Universitario de Navarra un varón 38 años que, "en actitud desafiante y agresiva hacia el personal sanitario", acabó arremetiendo contra los policías intervinientes. El hombre contaba con antecedentes por hechos similares. Una persona más ha sido detenida en Burlada por resistencia y desobediencia a los agentes de la autoridad.

Por requisitorias penales hay cuatro personas detenidas. Entre ellas, un hombre de 40 años en el barrio de la Rochapea, buscado por el Juzgado de Instrucción de Pamplona. Reclamado por el mismo juzgado ha sido detenido por agentes locales en Ansoáin un varón 34 años, que fue puesto a disposición de Policía Foral.

En un control en Caparroso (N-121), agentes de tráfico de la comisaría de Tudela interceptaron por exceso de velocidad a un vehículo cuyo conductor, un joven de 24 años, circulaba con pérdida de vigencia de su permiso. Fue detenido al estar reclamado por el Juzgado de lo Penal de la capital ribera. Agentes de la misma comisaría detuvieron en su domicilio de Ribaforada, a petición del Juzgado de lo Penal de Pamplona, a un hombre de 36 años para su trasladado a la prisión pamplonesa.

SEGURIDAD VIAL: 45 ACCIDENTES Y 6 IMPUTACIONES

Durante el fin de semana, las patrullas de Policía Foral han atendido 45 accidentes viales. Entre ellos, un accidente mortal en la calle Mayor de Burlada. Fue una salida de vía de una motocicleta, con posterior choque contra elementos fijos de la calzada. Falleció la mujer acompañante, de 49 años, mientras que el conductor, de 52 años, resultó ileso.

En otro accidente vial, en la colisión entre un camión y un turismo en Aberin (NA-122), la conductora de este, una mujer fue debería ser trasladado al HUN tras volcar su vehículo y quedar atrapado en una calle de la localidad de Auritz/Burguete.

Del total de los siniestros, diecinueve se produjeron como consecuencia del atropello a diferentes animales, especies cinegéticas en su mayoría (jabalís y corzos) con el resultado de daños materiales en todos ellos.

Seis conductores han sido citados para juicio rápido por delitos de tráfico. Por pérdida de la vigencia de sus permisos al haber perdido todos sus puntos han sido imputados cuatro conductores. Uno de ellos en Pamplona, en la calle Iñigo Arista, tras cometer una infracción de tráfico; y en Lodosa el conductor de un ciclomotor que además dio positivo en el test indiciario de drogas.

En Falces (NA-6100) miembros de policía local de Olite detuvieron a un conductor que realizó una conducción temeraria, y que circulaba sin vigencia de su permiso. En Legasa (NA-1210) fue imputado un conductor que, además de arrojar una tasa positiva (administrativa) en alcohol, circulaba sin puntos.

Finalmente, una patrulla controló al conductor de un vehículo en Bera que circulaba con "evidentes signos de haber ingerido bebidas alcohólicas" y que en las pruebas arrojó una tasa penal de 0,79 mg/l.