Detenidas tres personas en Pamplona y Tudela por agresiones tras ser recriminadas por conductas incívicas

PAMPLONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral de Navarra han detenido a de tres personas durante la madrugada de este domingo, 18 de octubre, como presuntos autores de sendos delitos de lesiones en el ámbito del ocio nocturno.

Las intervenciones se saldaron con dos heridos de diferente consideración en Pamplona y Tudela. El primero de los sucesos tuvo lugar en Pamplona, donde la llamada de alerta movilizó a las patrullas por una fuerte pelea. En el lugar, los agentes detuvieron a dos varones, ambos de 29 años.

Según las primeras investigaciones, la disputa se originó cuando la víctima les recriminó una conducta incívica, "recibiendo como respuesta una agresión física que le causó lesiones".

De forma casi simultánea, en Tudela, se registró un incidente de características muy similares. Los agentes arrestaron a un varón de 26 años tras verse implicado en otra riña. Al igual que en el caso de la capital, la víctima "afeó un comportamiento inapropiado al agresor, quien reaccionó golpeándole violentamente y causándole heridas que requirieron asistencia médica".

La Policía Foral lamenta que "situaciones que deberían resolverse de forma civilizada terminen en actos violentos e idénticas consecuencias penales para los agresores". Los tres detenidos han sido puestos a disposición judicial junto con los correspondientes atestados.

Desde la Policía Foral han recordado "la importancia de mantener una convivencia respetuosa para que la noche sea un espacio de disfrute para todos".

Ante conductas incívicas o situaciones de tensión, aconsejan evitar la confrontación directa y no enfrentarse directamente de forma agresiva, ya que "el reproche directo en entornos de ocio puede activar respuestas violentas inesperadas".

También recomiendan avisar al personal de seguridad del establecimiento o a los responsables del local para que intervengan de inmediato. Si la situación escala o se percibe riesgo de pelea, aconsejan contactar con Emergencias (112) o con la Policía Foral. Aportar una descripción clara de los implicados "ayuda a una rápida intervención". Se recomienda, asimismo, alejarse de la zona del conflicto y no convertirse en espectador pasivo ni involucrarse.

Por último, se hace un llamamiento al consumo responsable, ya que el alcohol y otras sustancias alteran la percepción del riesgo y disminuyen el autocontrol.