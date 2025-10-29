Detenido un conductor 'kamikaze' en Fontellas (A68) tras circular ebrio y en dirección contraria durante 11 km

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Foral adscritos a la comisaría de Tudela han detenido esta madrugada a un conductor 'kamikaze' de 54 años, vecino de Zaragoza, por la comisión de tres delitos contra el tráfico y la seguridad vial.

Los hechos se han producido hacia las 4.30 horas, cuando el Centro de Mando y Coordinación de Policía Foral ha recibido varias llamadas de conductores que circulaban por la Autovía del Ebro (A68), alarmados y advirtiendo de la presencia de una furgoneta blanca circulando en sentido contrario, desplazándose dirección Zaragoza por los carriles sentido Logroño, llegando a recorrer más de 11 kilómetros en dirección contraria, según ha informado la Policía Foral.

Localizado el vehículo, los agentes han intentado detenerlo mediante señales acústicas y luminosas al infractor sin conseguirlo. Más de cuarenta vehículos -turismos y camiones- se han visto obligados a esquivar a la furgoneta, por lo que se ha iniciado la persecución policial del vehículo hasta que han podido adelantarlo, mientras hacía caso omiso a las señales. Unos kilómetros después se han dispusto patrullas para detenerlo, teniendo que saltar uno de los policías forales para no ser arrollado.

El conductor, con evidentes síntomas de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas, ha arrojado una tasa penal indiciaria de 0.78mg/l, además de circular sin el permiso de conducir en vigor al estar retirado por sentencia judicial. Se le imputa además el correspondiente delito por conducción temeraria.

Una vez realizadas las diligencias propias del atestado ha sido puesto en libertad, a la espera de la correspondiente citación judicial en Tudela.