Detenido un menor por agredir y amenazar de muerte a una educadora de un centro en Pamplona

PAMPLONA 26 Sep.

Un menor de edad, de 15 años, ha sido detenido esta semana en Pamplona por delitos de daños, lesiones y amenazas a una educadora de un centro, al reclamarle la devolución de un teléfono móvil que se le había requisado. La mujer denunció fractura de tabique nasal, amenazas de muerte y la rotura de sus gafas.

También en Pamplona ha sido detenido un joven de 27 años, con antecedentes, por tenencia dinámica de armas blancas. Durante un patrullaje preventivo de seguridad ciudadana por la Rochapea, al advertir la presencia policial se desprendió de una mochila, en la que los agentes descubrieron una catana con 28 cm de hoja, un cuchillo de sierra de 25 cm y un machete militar de 14 cm, además de prendas susceptibles de ser utilizadas en robos para ocultar su identidad (caretas, guantes, buff, gorro y verduguillo).

En total, la Policía Foral ha abierto diligencias desde el lunes a 27 personas por la comisión de distintos delitos, que han sido comunicados a distintos juzgados mediante atestado policial.

Por delitos relacionados con el ámbito de la violencia contra la mujer han sido arrestados diez varones en distintas localidades de nuestra comunidad.

Por delitos contra el patrimonio han sido detenidas siete personas. Tres varones en Berrioplano por un robo con fuerza en el interior de una vivienda habitada. En Cortes ha sido detenido un hombre 29 años, con antecedentes, por el robo con fuerza en una caseta de labranza, a la que accedió saltando la valla.

En Pamplona han sido detenidos sendos menores de 16 años por delitos de hurto de patinetes eléctricos. El primero, valorado en 1.500 euros, se robó en las instalaciones deportivas de Mutilva y se investigó gracias a las cámaras. El segundo, en las inmediaciones de Larrabide, fue recuperado gracias al posicionamiento que ofrecía su GPS, cuando su propietario avisó a la Policía Foral de que estaba situado en las afueras de un supermercado el Soto de Lezkairu.

También en Pamplona ha sido imputado un hombre por estafar casi 1.400 euros a una persona con discapacidad, a la que le prometió beneficios económicos mediante inversiones en juegos y apuestas.

Por requisitorias judiciales han sido detenidas cuatro personas, dos en Pamplona sobre las que pesaban órdenes de ingreso en prisión que las patrullas hicieron efectivas (uno de ellos fue divisado por un agente fuera de servicio, que conociendo su situación solicitó apoyo). En Tudela un varón reclamado por un juzgado de la capital ribera y en Tafalla un conductor que, al ser controlado por código rojo de su matrícula, se supo que tenía en vigor una requisitoria de Pamplona.

Y en Tafalla se ha detenido a un varón por un delito relativo a la prostitución y a la explotación sexual y corrupción de menores, tras conocerse una información relacionada con tenencia de archivos digitales de pornografía infantil.

Por delitos contra la salud hay dos detenidos: uno en Corella, por cultivo de marihuana en su domicilio, tras una queja recibida en las redes sociales de Policía Foral, y en Barillas (NA-3040) un conductor de 64 años que dio positivo en opiáceos y fue denunciado por estar en posesión de heroína. El copiloto arrojó al suelo una bola de papel de plata que contenía casi 12 gramos de heroína, por lo que fue detenido.

Finalmente, por un delito contra la seguridad vial ha sido imputada en Peralta (NA-128) una conductora por dos delitos: tasa de alcoholemia penal (1,10 mgr/l) con pérdida de vigencia de su carné por carecer de puntos y no haber realizado el curso de reeducación vial.